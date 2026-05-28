◇MLB ホワイトソックス15-2ツインズ(日本時間28日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合連続ホームランでリーグ最速20号到達となりました。

ツインズ戦に2番・指名打者で先発出場した村上選手。7回にチェース・マイドロス選手の満塁ホームランで13-1となると、トラビス・アダムズ投手が投じたアウトコース低めいっぱいの151キロのストレートをとらえ、打球はレフトスタンドへ。約131mの一発は自身3試合連続のホームランでした。また6回には安打のあとにメジャー初盗塁も記録。チームは15-2で快勝で、貯金1としています。

メジャー1年目から着実にホームランを量産する村上選手は、55試合で20号に到達。メジャー1年目の日本人記録は、2018年エンゼルス時代の大谷翔平選手が記録した22本ですが、目前となりました。

また昨季、55本塁打を放った大谷選手も55試合目で20号に到達。2022年、22歳のシーズンに史上最年少で三冠王に輝いた村上選手は、メジャーの舞台でも年間58本ペースとなっており、どこまで積み上げていくのでしょうか。