2026W杯より出場国が32ヶ国から48ヶ国に増えたことで、グループステージの仕組みにも変化がある。各グループ上位2チームに加え、グループ3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進出できるのだ。



この仕組みに納得していないのが、元アメリカ代表GKティム・ハワードだ。ポッドキャスト『Unfiltered Soccer』にてハワードはグループステージの緊張感が下がると指摘していて、死のグループが減少したことにも不満があるようだ。





「チーム数の増加は好きじゃないね。質が低下すると思うし、真の意味での死のグループが無くなった。3位のうち8チームもグループを突破できるのは問題だよ。今大会はベスト32からが本番みたいな感じだね。私が現役の頃は、グループステージ初戦で何らかの成果を残さないといけないとの感覚があって、それが出来なければ『大変だ！』といった具合だったから」これはホスト国アメリカにとっては有利な仕組みかもしれないが、だからこそグループステージ敗退だけは絶対に許されない。同じポッドキャストに参加していた元アメリカ代表FWクリント・デンプシーは「最悪の事態は（アメリカが）グループを突破出来ないことだと思う。それは本当に悪夢だ」とコメントしている。アメリカはグループDでパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する予定で、いずれも優勝候補と呼べる国ではない。しかし、アメリカを倒すだけの力を備えているチームであることは確かだ。3位までグループ突破の可能性が残るとはいえ、油断できるグループではない。このフォーマットでホスト国のアメリカがグループ敗退なんてことになれば大惨事だが、最低でもベスト32に進めるだろうか。