高校生の夏のスポーツの祭典、インターハイを目指す男子サッカーの県大会は、28日、準々決勝4試合が行われました。ベスト4を争う4試合はいずれも目の離せない好ゲームとなりました。



県立校で唯一ベスト8に勝ち残った甲南は前半終了間際、コーナーキックから12番坂元のゴールで先制します。





しかし、2分後に鹿児島の10番川口が同点ゴール。後半にも鹿児島の川口がゴールを量産。鹿児島が4対1で甲南に勝ち2年連続で準決勝進出です。(鹿児島高 川口大和選手)「先制点を許してもチームが落ちることなく、全員で逆転しに行こうと、全員がその気持ちだった」27回の優勝を誇る赤の鹿実対9連覇を狙う白の神村は、0対0のまま、試合終了間際にゲームが動きました。神村はフリーキックのチャンス。キッカーはエースナンバー14の花城。(神村学園 花城選手瑛汰選手)「試合前日、フリーキックの練習をしていて、試合中は焦っていたが、フリーキックの時は練習の時を思い出して、空いているコースに蹴るだけだった。それがかなってよかった」1対0で神村が鹿実を下し辛くもベスト4進出です。白の城西は前半15分、鳳凰のハンドでPKを獲得。これをエース境が決めて先制します。(鹿児島城西・境勇翔選手)「ちょっと緊張したが深呼吸して落ち着いて決められた」さらに後半18分には3番小林のミドルシュートがゴールネットに突き刺さります。(鹿児島城西・小林選手)「シュートは得意ではなく練習でもずっと外していたがいいパスが来たので思いきり（右足を）振ったら入りました」2対0で粘る鳳凰を振り切った城西がベスト4進出です。出水中央とれいめいの一戦は前半34分、れいめいの20番・村田が鮮やかなボレーシュートを沈め、先制します。対する出水中央は後半27分、ロングスローのこぼれ球を18番・東窪。途中出場の2年生が試合を振り出しに戻します。その後、両者譲らず試合はPK戦へ。れいめいの2人目を止めた出水中央が接戦を制しました。29日の準決勝の組み合わせです。第一試合は、神村学園対鹿児島。第2試合は、鹿児島城西対出水中央です。決勝戦は30日（土）。試合の模様は、KYTで実況生中継します。