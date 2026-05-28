「neck and neck」の意味は？同じ強さのもの同士の戦いはこうなる！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみるとわかるかもしれません！

果たして、正解は？

正解は「接戦の、互角で」でした！

「neck and neck」は、「接戦の、互角で」という意味のフレーズ。

勝負や選挙などで両者の差がほとんどないことを首の位置が並ぶ様子で表しています。

もとは、競馬で馬の首が並ぶほど接近している光景から生まれたもの。ここから転じて、「首が並ぶ」＝「差がほとんどない」という意味でつかわれるようになりましたよ。

「The two runners were neck and neck the whole race.」

（2人のランナーはレースにおいて、終始接戦を繰り広げた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。