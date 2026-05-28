神奈川県で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「鎌倉市は歴史的な寺社仏閣と豊かな自然が共存する魅力的な街です。老後は日本の歴史文化に触れながら暮らしたいという希望があり、鎌倉の落ち着いた雰囲気は老後の生活にぴったりだと思います。海も近く、北海道育ちの私にとって海を感じながら暮らせる環境も魅力的です」（30代女性／北海道）
「海に近く、景観や雰囲気の良さが圧倒的。憧れる」（40代女性／福岡県）
「海や自然が身近にあり、ゆったりとした雰囲気の中で落ち着いた生活ができると感じるからです」（30代女性／愛知県）
▼回答者コメント
「横浜市は、交通の利便性、医療・福祉施設の充実、魅力的な商業・自然環境が揃い、シニアが安心して暮らせる街として高い人気を誇ります。交通網が発達しており、高齢者支援制度も整っているため、車を手放した後の生活も安心できる点が魅力です」（50代男性／愛知県）
「商業施設が多くて便利に暮らせる」（40代女性／福島県）
「交通や商業施設が充実していて便利で、海や公園も多く老後も快適に暮らせそうだからです」（20代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：鎌倉市／62票山と海に囲まれた歴史ある古都で、四季折々の美しい自然と由緒ある寺社仏閣が織りなす風情が最大の魅力です。鎌倉海岸の爽やかな海風を感じながら、閑静な住宅街で穏やかな時間を過ごすことができます。個性的なショップやグルメも豊富で、知的好奇心を満たしながらスローライフを楽しめる人気の街です。
▼回答者コメント
「鎌倉市は歴史的な寺社仏閣と豊かな自然が共存する魅力的な街です。老後は日本の歴史文化に触れながら暮らしたいという希望があり、鎌倉の落ち着いた雰囲気は老後の生活にぴったりだと思います。海も近く、北海道育ちの私にとって海を感じながら暮らせる環境も魅力的です」（30代女性／北海道）
「海に近く、景観や雰囲気の良さが圧倒的。憧れる」（40代女性／福岡県）
「海や自然が身近にあり、ゆったりとした雰囲気の中で落ち着いた生活ができると感じるからです」（30代女性／愛知県）
1位：横浜市／94票日本屈指の港町であり、異国情緒あふれる美しい景観と卓越した都市機能が見事に融合しています。みなとみらい21地区の華やかさや、山下公園から臨む海の絶景が広がる一方、高度な医療インフラや交通網、商業施設が完璧に網羅されており、アクティブで利便性の高い至高のセカンドライフを約束してくれます。
▼回答者コメント
「横浜市は、交通の利便性、医療・福祉施設の充実、魅力的な商業・自然環境が揃い、シニアが安心して暮らせる街として高い人気を誇ります。交通網が発達しており、高齢者支援制度も整っているため、車を手放した後の生活も安心できる点が魅力です」（50代男性／愛知県）
「商業施設が多くて便利に暮らせる」（40代女性／福島県）
「交通や商業施設が充実していて便利で、海や公園も多く老後も快適に暮らせそうだからです」（20代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)