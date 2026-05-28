ENEOSは35.9万円、商船三井は33.7万円…3大財閥系の「高待遇企業」はどこか？【大卒初任給ランキング】
初任給とは、その企業が「どれだけ人材に投資する覚悟があるか」を示す最もわかりやすい指標です。
世界経済と直結する海運・エネルギー業界から、獲得競争が過熱するIT業界まで、三菱・三井・住友の3大財閥グループを初任給という切り口で横並びに比較すると、高待遇と引き換えに高い成果を求める「攻めの企業」の姿が浮き彫りになります。
本記事では、東洋経済新報社の記者である山川清弘氏の著書『教養としての 三菱・三井・住友』（飛鳥新社）より一部抜粋・編集し、名門企業の初任給ランキングから、それぞれのグループが目指す「人材獲得の戦略」に迫ります。
初任給は、企業が「どれだけ人材に投資しているか」を示すひとつの指標です。近年、人手不足や優秀な学生の獲得競争が激化する中、初任給を引き上げる企業が増えています。
三菱グループのトップは、ENEOS（35.9万円）。日本最大級のエネルギー企業として、石油精製、販売、化学品製造など、多様な事業を展開しています。
エネルギー業界は、世界経済の動向に大きく影響されるため、高度な分析力や判断力が求められます。そうした人材を確保するために、高い初任給を設定しています。
日本郵船（33.3万円）は、海運業界ではトップクラスの初任給を提示しています。若手社員にも早い段階からグローバルな仕事を任せる文化があるため、高い初任給と引き換えに、高い成果を求められるようです。
三菱グループの初任給ランキングを見ると、「グローバルに展開し、若手にも大きな責任を任せる企業」が上位に並んでいることがわかります。
エネルギー、商社、海運、不動産といった業種は、いずれも世界経済と密接に関わっており、優秀な人材を確保するために、高い初任給を提示しているのでしょう。
住友グループで注目すべきは、SCSK（32万円）の初任給の高さです。
IT業界では、優秀なエンジニアやシステムコンサルタントの獲得競争が激化しており、高い初任給を提示する企業が増えています。SCSKは、働き方改革にも積極的で、「働きやすく、高い報酬を得られる企業」として、学生からの人気も高まっています。
住友電気工業（29.0万円）も、製造業としては比較的高い初任給を提示しています。製造業は、商社やエネルギー企業ほど初任給は高くありませんが、安定性とキャリアの多様性が魅力です。
三菱は“総合力と国際力”で高待遇、三井は“海運・金融・ICT”のバランス型、住友は“素材・化学・IT”の実力派という構図が浮かび上がってきます。
就職活動を控える学生はもちろん、日本を代表する巨大グループがどこに「命運」を賭け、どんな人材を求めているのかを待遇の視点から見極めることは、現代のビジネス構造を理解するうえで外せない重要な視点と言えるでしょう。
山川清弘（東洋経済新報社 記者） プロフィール
1967年、東京都生まれ。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）、『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）など。
(文:山川清弘（東洋経済新報社 記者）)
世界経済と直結する海運・エネルギー業界から、獲得競争が過熱するIT業界まで、三菱・三井・住友の3大財閥グループを初任給という切り口で横並びに比較すると、高待遇と引き換えに高い成果を求める「攻めの企業」の姿が浮き彫りになります。
本記事では、東洋経済新報社の記者である山川清弘氏の著書『教養としての 三菱・三井・住友』（飛鳥新社）より一部抜粋・編集し、名門企業の初任給ランキングから、それぞれのグループが目指す「人材獲得の戦略」に迫ります。
初任給ランキングで見える「人材投資」の本気度
初任給は、企業が「どれだけ人材に投資しているか」を示すひとつの指標です。近年、人手不足や優秀な学生の獲得競争が激化する中、初任給を引き上げる企業が増えています。
三菱グループのトップは、ENEOS（35.9万円）。日本最大級のエネルギー企業として、石油精製、販売、化学品製造など、多様な事業を展開しています。
エネルギー業界は、世界経済の動向に大きく影響されるため、高度な分析力や判断力が求められます。そうした人材を確保するために、高い初任給を設定しています。
日本郵船（33.3万円）は、海運業界ではトップクラスの初任給を提示しています。若手社員にも早い段階からグローバルな仕事を任せる文化があるため、高い初任給と引き換えに、高い成果を求められるようです。
三菱グループの初任給ランキングを見ると、「グローバルに展開し、若手にも大きな責任を任せる企業」が上位に並んでいることがわかります。
エネルギー、商社、海運、不動産といった業種は、いずれも世界経済と密接に関わっており、優秀な人材を確保するために、高い初任給を提示しているのでしょう。
三井の海運、住友のIT。初任給30万円超企業に共通するもの三井グループでは、海運の商船三井（33.7万円）がトップ。世界の海を舞台にあらゆる物資を運ぶ仕事は、日本郵船同様、若手にも大きな責任が伴います。
住友グループで注目すべきは、SCSK（32万円）の初任給の高さです。
IT業界では、優秀なエンジニアやシステムコンサルタントの獲得競争が激化しており、高い初任給を提示する企業が増えています。SCSKは、働き方改革にも積極的で、「働きやすく、高い報酬を得られる企業」として、学生からの人気も高まっています。
住友電気工業（29.0万円）も、製造業としては比較的高い初任給を提示しています。製造業は、商社やエネルギー企業ほど初任給は高くありませんが、安定性とキャリアの多様性が魅力です。
三菱は“総合力と国際力”で高待遇、三井は“海運・金融・ICT”のバランス型、住友は“素材・化学・IT”の実力派という構図が浮かび上がってきます。
就職活動を控える学生はもちろん、日本を代表する巨大グループがどこに「命運」を賭け、どんな人材を求めているのかを待遇の視点から見極めることは、現代のビジネス構造を理解するうえで外せない重要な視点と言えるでしょう。
山川清弘（東洋経済新報社 記者） プロフィール
1967年、東京都生まれ。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）、『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）など。
(文:山川清弘（東洋経済新報社 記者）)