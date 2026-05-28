「夫婦の会話が減ると離婚率が上がるの？」



【写真】セックスレスの夫婦は実際どれくらいいるのか？

「会話がない状況の改善方法がわからない」



そう思う人もいるでしょう。



会話の減少は夫婦関係悪化の要因の一つです。本記事では、会話のない夫婦の離婚率を解説し、修復するための方法を5つ紹介します。



会話のない夫婦が直面する離婚率の実態

夫婦間の会話が少なくなると、お互いの気持ちが伝わらなくなり、関係が悪化して離婚に繋がることがあります。



ここでは、会話がない夫婦が直面する離婚の実態について分かりやすく解説します。



・会話がない夫婦の離婚率はどれくらい？



厚生労働省の令和5年度人口動態統計によると、結婚した3組のうち1組が離婚しています。しかし、会話がない夫婦の離婚率に関する明確なデータはありません。というのも、「会話のない夫婦」の定義があいまいで、調査が行われていないためです。



ただし、会話がないこと自体が良いことではないことは確かです。会話が不足すると、孤独感や不満が増し、浮気や依存症に繋がる可能性があります。そのため、会話のない夫婦ほど、離婚の危機に陥りやすいと言えるでしょう。



・離婚率が高い夫婦に見られる共通点



離婚率が高い夫婦には、いくつかの共通点があります。共通点を理解することで、関係が悪化する前に対策を取ることができます。



共通点をまとめると以下のとおりです。



・コミュニケーション不足

・感謝や思いやりの欠如

・経済的な問題や子育ての考え方の違い



これらの共通点に当てはまる夫婦は、少しずつ関係が冷えていき、最終的に離婚という結果に至ることがあります。対話を増やし、お互いの意見や気持ちを尊重し合うことが、関係修復のポイントです。



会話がない夫婦の危険信号とは？

夫婦間で会話が少なくなると、関係の悪化を示す危険信号が現れます。このサインに早く気づくことが、関係を修復するためにはとても大切です。



会話不足が進行すると、感情的な距離が広がり、最終的には関係が崩れてしまうかもしれません。ここでは、会話が減ることで現れる危険信号について解説します。



・会話がなくなることで現れる初期症状



会話が減り始めると、最初は小さな変化として現れることが多いです。しかし、放置しておくと、関係が深刻化する前兆になります。



初期症状をまとめると以下のとおりです。



・無視や冷たい態度が増える

・家事や育児の分担が一方的になる



♢ 無視や冷たい態度が増える



会話が減ると、相手に対して無視や冷たい態度を取るようになることがあります。たとえば、質問をしても返事が返ってこない、もしくはあいまいな返事しかない場合、相手が関心を示していない証拠です。



このような態度が続くと、どんどん感情が疎遠になっていくでしょう。



♢ 家事や育児の分担が一方的になる



夫婦間でのコミュニケーションが減ると、家事や育児の役割分担が偏ってしまいます。話し合いがないまま、片方がすべてを背負うことになり、負担が増えていくでしょう。



この不平等な状況が続くと、不満が積もり、さらに会話が減ってしまいます。



・末期状態の特徴とその対策



会話が完全に途絶えると、関係はさらに深刻化します。ここでは、会話がなくなった夫婦が直面する末期状態の特徴と、それを防ぐための対策について解説します。



末期状態の特徴をまとめると以下のとおりです。



・別居や家庭内別居の増加

・相手への興味を完全に失う



♢ 別居や家庭内別居の増加



会話がない状態が続くと、物理的に距離を置くようになり、別居や家庭内別居が増えます。最初はストレスや疲れが原因ですが、長引くとお互いの存在が不快になり、実質的に別々に暮らしているような状況になります。



この段階では、関係修復は非常に難しくなるでしょう。



♢ 相手への興味を完全に失う



会話の不足が続くと、最終的に相手に対する関心や興味を失ってしまいます。最初は小さな不満や意見の食い違いから始まり、それが日常の会話に影響するのです。



相手の考え方や感じ方に対する関心が薄れると、会話をしても意味を感じなくなり、コミュニケーション自体が無駄なものに思えてきます。



興味を失うことは、夫婦関係における最も危険なサインの一つなのです。



夫婦で会話がない原因

夫婦間で会話が少なくなる理由はさまざまですが、主な原因には生活環境や感情的な要因が大きく影響しています。会話が減少する原因を理解することで、問題を早期に解決できるかもしれません。



夫婦間で会話がなくなる原因をまとめると以下のとおりです。



・忙しい日常生活

・感情のすれ違い

・相手への無関心



1．忙しい日常生活



仕事や家事、育児などで忙しい日常を送っていると、自然と夫婦の会話が減るでしょう。時間的な余裕がないと、ついパートナーとのコミュニケーションを後回しにしてしまいがちです。



特に、仕事の疲れやストレスが溜まると、家に帰っても会話をする元気がなくなってしまいます。



2．感情のすれ違い



夫婦間で感情的なすれ違いが生じると、会話を避けるようになります。意見の食い違いや価値観の違いが原因で、相手に対して不満を感じることが増え、会話が疎遠になるのです。



最初は小さな違和感が積もり、やがて大きな問題に発展してしまうかもしれません。



3．相手への無関心



長年一緒にいると、パートナーに対して興味を失うことがあります。最初はお互いに関心を持っていたはずですが、時間が経つにつれて相手の変化や気持ちに無関心になり、会話が少なくなるのです。



無関心が続くと、夫婦間のつながりが薄れていき、会話が自然に減ってしまうでしょう。



〜夫婦カウンセラー 諏訪愛恵さんのコメント〜



夫婦の会話が途絶えることは、関係の危機を告げる重大なサインです。この記事では、単に会話の重要性を説くだけでなく、具体的なデータに基づき、会話不足が夫婦関係に及ぼす深刻な影響を明らかにしています。



多くの夫婦が陥りがちな「忙しさ」「感情のすれ違い」「無関心」といった落とし穴を指摘。特に「感謝を伝える」「共通の趣味を持つ」といった具体的な改善策は、単なるアドバイスではなく、夫婦関係を再構築するための実践的なアプローチです。



また、離婚を検討する際の冷静な判断基準を示すことで、自身の状況を客観的に見つめ直し、後悔のない選択をするための道筋を示しています。夫婦関係の危機に直面している人々にとって、希望と解決への具体的なステップを提案しています。



会話のない夫婦が離婚を避けるための5つの方法

会話が少ない夫婦が関係を改善し、離婚を避けるためには、積極的に会話を増やし、共通の目標を持つことがポイントです。ここでは夫婦間のコミュニケーションを取り戻し、離婚を避けるための方法を解説します。



夫婦が離婚を避けるための5つの方法をまとめると以下のとおりです。



1.定期的に夫婦で話し合う時間を作る

2.家事や育児の分担を見直す

3.共通の趣味や目標を見つける

4.プロのカウンセリングを受ける

5.相手への感謝を日常的に伝える



1．定期的に夫婦で話し合う時間を作る



忙しい日常の中で会話をする時間を作ることが、夫婦間の距離を縮める第一歩です。毎週決まった時間にお互いの気持ちや考えを話すようにしましょう。



話す時間を持つことで、お互いに対する理解が深まり、問題があれば早期に解決できるかもしれません。



2．家事や育児の分担を見直す



家事や育児の負担が片方に偏っていると、不満が溜まり、会話が減る原因になります。夫婦で役割分担を見直し、協力して負担を減らすことが大切です。



お互いが負担を感じずに協力し合うことで、ストレスが軽減され、自然に会話が増えるようになります。



3．共通の趣味や目標を見つける



共通の趣味や目標を持つことは、夫婦の絆を深めるために効果的です。たとえば、週末に一緒にスポーツをしたり、旅行の計画を立てたりすることで、共通の話題が増え、会話が自然に生まれます。



また、共通の目標を持つことで、協力して達成する喜びを共有できるでしょう。



4．プロのカウンセリングを受ける



関係が深刻化している場合、プロのカウンセリングを受けることが有効です。専門家の助けを借りることで、感情を整理し、お互いにどのように接するべきかを学ぶことができます。



カウンセリングは、感情的な障壁を取り除き、コミュニケーションを改善する手助けとなるでしょう。



5．相手への感謝を日常的に伝える



感謝の気持ちを言葉で伝えることは、夫婦間の信頼と絆を強めるために大切です。毎日の些細なことでも「ありがとう」と伝える習慣をつけましょう。



感謝の言葉がけが会話を生み、お互いの気持ちを尊重することが、関係修復への近道です。



離婚に踏み切るべきか？迷ったときの判断基準

夫婦間での問題が深刻化し、離婚を考えるようになると、どのタイミングで決断すべきか悩むことが多いでしょう。離婚を選ぶべきか、関係修復を目指すべきかを判断するためには、冷静に自分の気持ちと向き合い、相手との関係を見直すことが大切です。



迷った時の判断基準をまとめると以下のとおりです。



・自分の気持ちを明確にする方法

・離婚後の生活を具体的に想像してみる

・専門家に相談して決断を後押しする



・自分の気持ちを明確にする方法



離婚を考えたとき、自分の気持ちは混乱していることが多いです。まずは、心の中で自分が本当に望んでいることを整理しましょう。



感情的にならずに、自分がパートナーに対して抱えている不満や問題をリスト化し、それが解決可能かどうかを考えます。冷静に自分の気持ちを確認することで次のステップに進めるかもしれません。



・離婚後の生活を具体的に想像してみる



離婚を決断する前に、離婚後の生活を想像してみましょう。経済面や子どもの養育、社会的な影響など、離婚がもたらす変化を具体的に考えます。



離婚後の生活がどのようになるかを現実的に見据え、実際にどれだけの準備が必要かを冷静に判断することが大切です。



・専門家に相談して決断を後押しする



離婚するかを迷っている場合、専門家に相談することが効果的です。夫婦カウンセリングや弁護士に相談することで、第三者の視点からアドバイスをもらい、冷静に判断材料を得られます。



専門家の助けを借りて、自分の選択に自信を持つことができるかもしれません。



会話のない夫婦の離婚を避けるためにできること

いかがでしょうか。



会話がないことが関係の冷え込みや離婚に繋がる前に、積極的にコミュニケーションを取り、改善する努力をすることが大切です。



今日から実践することで、離婚のリスクを減らし、より良い夫婦関係を築くことができるでしょう。



◆監修者 : 夫婦カウンセラー 諏訪愛恵さん



これまでの体験は、結婚→離婚→授かり結→流産→離婚→卵巣癌、子宮体がん→娘をひとり親で大学まで卒業→親の介助が始まる。離婚カウンセラー歴は浅いですが、人生経験は豊富です。辛い体験が多いほど、人としての厚みは増すと言われます。体験したことが無い事を理解するのは本当の意味で難しく憶測で話を進めるしかありません。あなたの望む幸せな方向を一緒に見つけて進んで行きましょう。



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