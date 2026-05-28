ケンタッキー「辛旨ジンガー」新登場！ スパイシーでサクサク食感の骨なしチキン
「ケンタッキーフライドチキン」は、6月3日（水）から、スナック感覚で気軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾として新商品の「辛旨ジンガー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】ザクザク衣がおいしそう！ 再販される「カーネルクランチポテト」も
■開発期間は約1年
今回約1年の開発期間を経て発売される「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を、唐辛子でスパイシーに味付けし、食べ応えのあるサクサク食感に仕上げた辛旨チキン。
手で持ちやすいスティック状で気軽に食べられるサイズ感に仕立てたチキンは、店舗で一つひとつ丁寧に衣付けを行い圧力をかけずにカラッと揚げることで、揚げたてならではのサクサク食感を実現させているという。
また、3月の初登場時に好評だった「カーネルクランチポテト」も再販が決定。衣の付き方や味のバランスにいたるまで細部まで工夫を凝らしており、通常のポテトとは一線を画したザクザク歯切れの良い食感が楽しめる。
さらに、辛さと旨みが共存した「辛旨ジンガー」と、ザクザク食感の「カーネルクランチポテト」、この2品の絶妙な組み合わせを一度に味わえるお得なセットパックも販売される予定だ。
【写真】ザクザク衣がおいしそう！ 再販される「カーネルクランチポテト」も
■開発期間は約1年
今回約1年の開発期間を経て発売される「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を、唐辛子でスパイシーに味付けし、食べ応えのあるサクサク食感に仕上げた辛旨チキン。
手で持ちやすいスティック状で気軽に食べられるサイズ感に仕立てたチキンは、店舗で一つひとつ丁寧に衣付けを行い圧力をかけずにカラッと揚げることで、揚げたてならではのサクサク食感を実現させているという。
さらに、辛さと旨みが共存した「辛旨ジンガー」と、ザクザク食感の「カーネルクランチポテト」、この2品の絶妙な組み合わせを一度に味わえるお得なセットパックも販売される予定だ。