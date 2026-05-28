ホームセンター大手のコーナンが展開するコーナンPROが、県内に初めて出店します。9月のオープンを前に、立地についての審議会が行われ店舗が建てられる周辺地域の道路の混雑や、騒音などについて話し合われました。



28日、行われた県大規模小売店舗立地審議会には、学識者など9人の委員が出席しました。この審議会は、店舗が建てられる周辺地域の道路の混雑や騒音などについて調査・審議するものです。





28日の審議会では、鹿児島市東開町に出店を計画している「コーナンPRO」や鹿児島市卸本町の商業施設「オプシアミスミ」などあわせて6件が審議されました。（記者）「産業道路沿いのこちらの場所では、鉄筋が組まれるなど工事が進んでいる」全国に600以上の店舗を構えるホームセンター大手のコーナンが展開するコーナンPROは、住宅の資材や塗料などを取り扱う専門店で、職人をターゲットとしています。県内への出店は初めてで、店舗の面積は、2,109㎡。オープンは9月を予定しています。一方、商業施設の「オプシアミスミ」では、隣接する土地に駐車場の増設が進められています。この土地は2025年5月、東京に本社を置くENEOSから7億6000万円で取得したものです。オプシアミスミによりますと、現在、敷地内にある平面の駐車場を半分ほど縮小し、売り場を増築する計画があるということです。新設される駐車場は、214台が駐車可能で、10月ごろ完成予定です。