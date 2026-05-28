『日プ新世界』ファイナリスト決定へ 特別企画「POOL THE SHINSEKAI」の模様も
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#10が、きょう28日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#10では、第3回順位発表式を実施。FINALに進出できるのは35人のうち20人のみという、これまでにない過酷な壁が練習生たちの前に立ちはだかる。また、上位20人以外にもグローバルランカーによって生き残る練習生は現れるのか。
また、特別企画として運動会『POOL THE SHINSEKAI』も開催。予告映像では、水鉄砲を持ったり、浮き輪に乗って仲むつまじく水上バトルを繰り広げたりと、ステージ上の真剣な表情とは異なる練習生たちの等身大の姿が映し出されている。さらに、プールを舞台に本番組のテーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」を特別に披露する。フルバージョンの映像は、きょう28日に公式YouTubeにて公開される。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
ファイナルとなる6月6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列全国ネットでの生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となる。
さらに、Leminoでは本編で描ききれなかった、練習生101人が最愛の家族へ電話をかける様子をプレミアム会員限定で独占配信中。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
#10では、第3回順位発表式を実施。FINALに進出できるのは35人のうち20人のみという、これまでにない過酷な壁が練習生たちの前に立ちはだかる。また、上位20人以外にもグローバルランカーによって生き残る練習生は現れるのか。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
ファイナルとなる6月6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」で、デビュー評価を準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列全国ネットでの生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となる。
さらに、Leminoでは本編で描ききれなかった、練習生101人が最愛の家族へ電話をかける様子をプレミアム会員限定で独占配信中。