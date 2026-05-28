◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が日米通算２０４勝目の権利をゲットした。先発で５回５安打３失点５奪三振。リードを保って降板し、救援陣に後を託した。このまま白星をつかめば、日米通算勝利数で黒田博樹氏を抜いて、歴代単独２位に浮上する。

大城とのバッテリーで１日・阪神戦（甲子園）以来３試合ぶりの４勝目に挑んだ一戦。開幕から８度目の登板でようやく、本拠地・東京ドームのマウンドに立った。初回は周東、近藤を連続三振に仕留めて３者凡退スタート。２回先頭で４番・栗原に先制ソロを浴びたが、味方が３回までに４得点と逆転した。

スライダー、カットボールを軸に、今季最遅９０キロのスローカーブなども巧みに織り交ぜた。４回は近藤、栗原、柳田のクリーンアップを１０球で片付けた。１―４の５回に４安打を許して１失点。なお２死満塁から際どいコースを連続で見逃され、近藤に押し出し四球を与えた。１点差まで迫られたが、続く栗原を気迫で一ゴロに抑えた。直球は最速１４７キロだった。

ホークス打線との対戦は楽天時代の２３年１０月２日（５回３失点●）以来、約３年ぶり。通算では４１登板２０勝９敗と好相性を誇っている。

◇田中将の今季登板（―は勝敗つかず）

４月１日 中日（バンテリンＤ）☆５回２／３ ９４球６安打２失点４Ｋ

８日 広島（マツダ）―７回７９球３安打１失点（自責０）５Ｋ

１６日 阪神（甲子園）☆６回８２球７安打３失点４Ｋ

２４日 ＤｅＮＡ（横浜）―６回２／３ ８７球８安打無失点３Ｋ

５月１日 阪神（甲子園）☆５回１／３ １０４球８安打３失点８Ｋ

９日 中日（バンテリンＤ）★５回８５球５安打４失点（自責１）３Ｋ

２１日 ヤクルト（神宮）★４回５４球４安打３失点２Ｋ