秋田朝日放送

サッカーＪ２ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新スタジアム整備に関する基本方針案が示されました。６月に控える県議会、秋田市議会で説明し方針を固めます。

秋田県と秋田市が示した基本方針案では、ブラウブリッツ秋田を中心とした民間資金の調達を前提に、県と秋田市が共同で整備するとしています。整備費の上限は１４２億円とし、収容人数は５千人から１万人の範囲と示されています。示された整備費は２月に秋田市が算出した５千人規模のスタジアムを新設する場合と同額です。

Ｊリーグはスタジアム基準について、全ての観客席を屋根で覆うこととしていましたが、２０２６年度から「将来の拡張工事や芝生の育成を考慮した場合はこの限りではない」と一部を改定しました。これに基づき、クラブは可能な限り経費削減を行い、より多くの人数を収容できる施設を目指すとしています。

今回示された方針案では、設計が始まる２７年度中におよそ５億円を、建設工事が始まるまでに残りをクラブが準備することを共同整備の条件としています。整備費用については、上限１４２億円で最大５７億円の交付金を想定した場合、３者で必要な資金はおよそ８５億円、民間で調達しなければならない額はそのうちの半分にあたるおよそ４２億円に上るとみられます。

秋田県と秋田市は６月議会を目前に控えています。議会の意見を受け基本方針を固める方針です。