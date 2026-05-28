【コミックライドAdv（アドバンス）】 5月28日 発売

第1話を試し読み

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マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」、「コミックライドAdv（アドバンス）」で連載中のライドコミックス最新刊4作品を5月28日に発売した。

「エルフ先生と呼ばないで！ 1」

漫画：森みさき／原作：榊一郎

定価：792円

□商品ページ

□店舗特典

【あらすじ】

『新登美高校の残念美形』こと森之宮一樹は『エルフ愛』が過ぎるあまりにただの変態として周囲に認知されていた。

そんな彼が在籍するクラスにある日、どう見てもエルフにしか見えない女の子・エディットが担任の先生として赴任してきて、クラスは阿鼻叫喚の地獄絵図になる

――かと思いきや、

「私はエルフじゃありません！ルッキズムはダメです！断固拒否！」とエディットが訴え、一樹は一樹で、「先生はエルフじゃない！むしろ冒涜的な存在だ！」と罵倒し、クラス一同の困惑をよそになぜか二人は意気投合する。

ただ一点、『将来』のことを除いて――。

『安心してください！俺が貴方を立派なエルフに育ててみせます！』

本人の意思は関係ない！というか聞こえてない！！

エルフ狂信者が無意識エルフを導く、これは少し回り道で不器用な、自己肯定と運命の愛の物語――。

「転生少女の底辺から始める幸せスローライフ THE COMIC 2」

【試し読み】

第1話を試し読み

漫画：梅原うめ／原作：鳥助／キャラクター原案：しんいし智歩

定価：792円

□商品ページ

□店舗特典

【あらすじ】

「小説家になろう」発、大人気GCノベルズ『転生少女の底辺から始める幸せスローライフ』のコミカライズ第2巻！

賢者の卵であるノアは、植物魔法で開拓村の食糧危機を救うことに成功。

今までと違って快適で楽しい生活を送れるようになった3人は仕立て屋でお気に入りの服をハンドメイド！

新調した服で仲よく仕事をしていると魔物の足音が……。

底辺の生活を送っていた少女たちが、魔法と知恵でゆる～く人生を切り拓く異世界スローライフ第2巻！！

「脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 8」

【試し読み】

第1話を試し読み

漫画：真鍋譲治／原作：すかいふぁーむ／キャラクター原案：大熊猫介

定価：792円

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□店舗特典

【あらすじ】

枢機卿キラエムに次いで辺境伯・ビハイドと、時の権力者達を次々と打倒したリント一行。

その活躍は血統を強く重んじる貴族連中の反感を買った。

その中でも筆頭の外務大臣・リムドは、リント達の活躍を好意的に見ている宰相・トラリムとも反目しており、

リント達を陥れようと裏で動き始める――。

強い女の子たちをテイムして最強パーティを作る、法律スレスレの冒険譚第8巻！！

「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ THE COMIC 10」

【試し読み】

第1話を試し読み

漫画：SASAYUKi／原作：リュート／キャラクター原案：ヤッペン

定価：792円

□商品ページ

□店舗特典

【あらすじ】

コースケは命の危機に陥る…！

しかし、その場に居合わせたアドル教の聖女エレンの回復と介助により、なんとか一命を取り留めた。

やがて容体も回復し、聖女とも深い関係を築いたコースケは帰還へ向けて動き出す――。

その矢先、救出に訪れたメルティと運よく再会し2人で死の山脈を越え、最短距離で最愛のシルフィのもとを目指す！

【試し読み】