「コミックライドAdv」から「エルフ先生と呼ばないで！ 1」など4冊が本日発売
第1話を試し読み
【拡大画像へ】
マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」、「コミックライドAdv（アドバンス）」で連載中のライドコミックス最新刊4作品を5月28日に発売した。
「エルフ先生と呼ばないで！ 1」
漫画：森みさき／原作：榊一郎
定価：792円
□商品ページ
□店舗特典
『新登美高校の残念美形』こと森之宮一樹は『エルフ愛』が過ぎるあまりにただの変態として周囲に認知されていた。
そんな彼が在籍するクラスにある日、どう見てもエルフにしか見えない女の子・エディットが担任の先生として赴任してきて、クラスは阿鼻叫喚の地獄絵図になる
――かと思いきや、
「私はエルフじゃありません！ルッキズムはダメです！断固拒否！」とエディットが訴え、一樹は一樹で、「先生はエルフじゃない！むしろ冒涜的な存在だ！」と罵倒し、クラス一同の困惑をよそになぜか二人は意気投合する。
ただ一点、『将来』のことを除いて――。
『安心してください！俺が貴方を立派なエルフに育ててみせます！』
本人の意思は関係ない！というか聞こえてない！！
エルフ狂信者が無意識エルフを導く、これは少し回り道で不器用な、自己肯定と運命の愛の物語――。【試し読み】
「転生少女の底辺から始める幸せスローライフ THE COMIC 2」
第1話を試し読み
漫画：梅原うめ／原作：鳥助／キャラクター原案：しんいし智歩
定価：792円
□商品ページ
□店舗特典
「小説家になろう」発、大人気GCノベルズ『転生少女の底辺から始める幸せスローライフ』のコミカライズ第2巻！
賢者の卵であるノアは、植物魔法で開拓村の食糧危機を救うことに成功。
今までと違って快適で楽しい生活を送れるようになった3人は仕立て屋でお気に入りの服をハンドメイド！
新調した服で仲よく仕事をしていると魔物の足音が……。
底辺の生活を送っていた少女たちが、魔法と知恵でゆる～く人生を切り拓く異世界スローライフ第2巻！！【試し読み】
「脱法テイマーの成り上がり冒険譚～Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす～ THE COMIC 8」
第1話を試し読み
漫画：真鍋譲治／原作：すかいふぁーむ／キャラクター原案：大熊猫介
定価：792円
□商品ページ
□店舗特典
枢機卿キラエムに次いで辺境伯・ビハイドと、時の権力者達を次々と打倒したリント一行。
その活躍は血統を強く重んじる貴族連中の反感を買った。
その中でも筆頭の外務大臣・リムドは、リント達の活躍を好意的に見ている宰相・トラリムとも反目しており、
リント達を陥れようと裏で動き始める――。
強い女の子たちをテイムして最強パーティを作る、法律スレスレの冒険譚第8巻！！【試し読み】
「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ THE COMIC 10」
第1話を試し読み
漫画：SASAYUKi／原作：リュート／キャラクター原案：ヤッペン
定価：792円
□商品ページ
□店舗特典
コースケは命の危機に陥る…！
しかし、その場に居合わせたアドル教の聖女エレンの回復と介助により、なんとか一命を取り留めた。
やがて容体も回復し、聖女とも深い関係を築いたコースケは帰還へ向けて動き出す――。
その矢先、救出に訪れたメルティと運よく再会し2人で死の山脈を越え、最短距離で最愛のシルフィのもとを目指す！【試し読み】