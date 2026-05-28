W杯5大会連続で背番号5の長友佑都「着けるだけじゃなく暴れないと。ゴ(5)リラみたいに」
日本代表DF長友佑都(FC東京)が28日の練習後、報道陣の取材に応じ、前日27日に発表された北中米W杯の選手背番号について「5大会連続で5番をつけられるのは非常に嬉しい」と喜びを口にした。
長友は2010年の南アフリカ大会でW杯初出場を飾り、14年のブラジル大会、18年のロシア大会、22年のカタール大会でも主力として活躍。ここまで全15試合に先発出場している。39歳で迎える北中米W杯メンバーにも食い込み、アジア人史上初の5大会連続のW杯メンバー入りを達成。背番号も初出場時から一貫して「5番」を背負っており、今大会で5大会連続の5番登録が決まった。
長友にとって5番は、FC東京でのプロ入り1年目から背負ってきた愛着深い番号。また若い頃には自身の愛称でもある「ゴ(5)リラ」にも重ね、話題をさらっており、海外挑戦時もチェゼーナで5番を志願すると、インテルとガラタサライで55番、マルセイユで25番と「5」へのこだわりを示し続けていた。
また同じ背番号でW杯5大会連続の出場を果たすのは異例だ。前回大会で5大会連続出場となったアルゼンチン代表10番のFWリオネル・メッシは初出場時が19番。ポルトガル代表7番のFWクリスティアーノ・ロナウドも初出場時が17番だった。同じ番号で5度のW杯出場を果たしたのはメキシコ代表のGKギジェルモ・オチョアの13番、DFラファエル・マルケスの4番、MFアンドレス・グアルダードの18番の3人しかいない。
とはいえ、長友にとって5番でのメンバー入りはもはや通過点だという。「ずっと僕自身5番にこだわってきたので、その番号でまた……」と言いかけた長友は「まあ着けるだけじゃなくて暴れないとダメですからね」と宣言。「チームに貢献できないと意味がないんで。5番を着けて暴れたいなと思います。“ゴリラ”みたいに」とオチもつけながら活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
長友は2010年の南アフリカ大会でW杯初出場を飾り、14年のブラジル大会、18年のロシア大会、22年のカタール大会でも主力として活躍。ここまで全15試合に先発出場している。39歳で迎える北中米W杯メンバーにも食い込み、アジア人史上初の5大会連続のW杯メンバー入りを達成。背番号も初出場時から一貫して「5番」を背負っており、今大会で5大会連続の5番登録が決まった。
また同じ背番号でW杯5大会連続の出場を果たすのは異例だ。前回大会で5大会連続出場となったアルゼンチン代表10番のFWリオネル・メッシは初出場時が19番。ポルトガル代表7番のFWクリスティアーノ・ロナウドも初出場時が17番だった。同じ番号で5度のW杯出場を果たしたのはメキシコ代表のGKギジェルモ・オチョアの13番、DFラファエル・マルケスの4番、MFアンドレス・グアルダードの18番の3人しかいない。
とはいえ、長友にとって5番でのメンバー入りはもはや通過点だという。「ずっと僕自身5番にこだわってきたので、その番号でまた……」と言いかけた長友は「まあ着けるだけじゃなくて暴れないとダメですからね」と宣言。「チームに貢献できないと意味がないんで。5番を着けて暴れたいなと思います。“ゴリラ”みたいに」とオチもつけながら活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)