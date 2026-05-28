○六甲バタ <2266> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.21％にあたる121万株(金額で13億1527万円)を上限に、5月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＮＳグループ <471A> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.71％にあたる350万株(金額で50億0850万円)を上限に、5月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ベルテクス <5290> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.17％にあたる58万5000株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から9月30日まで。また、発行済み株式数の4.85％にあたる280万株の自社株を消却する。消却予定日は6月11日。



［2026年5月28日］



株探ニュース