●きょう28日(木)から「新たな防災気象情報」運用開始

●あす29日(金)から週末は天気安定。入念な熱中症対策を

●来週は台風6号の動向に注意。新しい防災気象情報が発表される可能性も



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きょう28日(木)から新しい防災気象情報の運用が始まりました。



新しい防災気象情報では「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」と、災害の種類ごとに警戒レベルの数字を組み合わせた名称となります。





またレベル5特別警報とレベル3警報の間に、レベル4の危険警報が新設されました。このレベル4というのは危険な場所から全員避難する段階です。例えば「レベル4 大雨危険警報」、と耳にしたらすぐに避難だ！と直感的に分かりやすくなりました。

この大きな変更に伴って、天気予報の中でお伝えする注意報・警報の画面も変わります。

警戒レベルの数字も表示されるほか、各警戒レベルに応じた色も表示されます。

全員避難する段階のレベル4危険警報は、紫色で表示します。

紫色は命を守る重要なサインと覚えておいてください。



いざというときに適切な行動が取れるように、新しい防災気象情報をこれからしっかり活用していきましょう。





あす29日(金)から日ざしがしっかり届くので、今週は県内でレベルに応じた防災気象情報がすぐに発表される雰囲気ではありませんが、ひとつ気がかりなのは現在日本のはるか南の海上で発生している台風6号です。





今後台風6号はさらに発達をしながら北上。

来週の6月2日(火)には、強い勢力で沖縄付近に進む予想です。

まだ予測の幅が大きいですが、来週半ばごろは県内の空模様にも影響が出てくる心配があります。



この台風の接近次第では、県内にも新しい防災気象情報が発表されるかもしれません。

今後もこまめな台風情報の確認をお願いします。





あす29日(金)の朝はまだ雲が多く、日本海側ほど雨がパラつくところがあるでしょう。

昼前から次第に晴れ間が出てきますが、日ざしとともに気温がぐっと上がります。



日中の最高気温は30度に達する「真夏日」となるところもあり、一気に蒸し暑さが増す予想です。

水分補給をしっかり行いましょう





週末も安定した空模様が続く予想です。ただし暑さは一段と厳しく、山口市内では最高気温が32～33度くらい。熱中症に警戒が必要な暑さとなりそうです。

こまめな水分補給の徹底、無理をせずにエアコンを活用するなど、熱中症対策を入念に行いましょう。



来週前半からぐずつく日が続く見込みですが、台風6号の動き次第で雨の降り方も変わる可能性があります。

今後の最新情報にも注意してください。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）