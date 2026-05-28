新しくなった防災気象情報、土砂災害についてお伝えします。

【写真を見る】【変わる！気象情報】土砂災害は「レベル３警報」で心構えを 線状降水帯の「直前予測」導入

土砂災害の情報には、レベル3の土砂災害警報、レベル4の土砂災害危険警報などがあります。

レベル4危険警報が発表されたら、土砂災害警戒区域からは全員避難が必要です。

土砂災害のポイントは…

そして、土砂災害のポイントは、「レベル3警報が出た時点で、レベル4危険警報の発表も見込まれている」ということです。

レベル3が出た時点で「危ない状況になりそうだ、と意識を高めないといけない」と構える必要があります。

これまで多かった、警報が出ても災害は起こらない「空振り」が減ることになりますが、注意点があります。

雨の降り方が急に悪化した場合、レベル2の注意報から、いきなりレベル4の危険警報が出る可能性があります。

線状降水帯の発生2～3時間前に「直前予測」

そして、線状降水帯については、避難の時間を確保するための新しい情報ができました。

これまでは「半日前の予測」と、「発生した情報」の2つでしたが、5月28日からは、発生の2～3時間前に「直前予測」が発表されます。

県内は4つの地方単位で発表され、気象庁のホームページでは危険なエリアを地図で見ることができます。「半日前予測」で心構えを一段高め、避難の準備をしてください。

「直前予測」で、周辺の状況や避難情報を踏まえて、速やかに防災行動を取ってください。