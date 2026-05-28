木戸大聖＆福西崇史、俳優×サッカー元日本代表の異色コンビでゴルフの魅力伝える
俳優・木戸大聖と元サッカー日本代表・福西崇史が28日、キャロウェイゴルフが展開するゴルフアパレルブランド・TravisMathew（トラヴィスマシュー）と共にゴルフを楽しんでいく”Friends of TravisMathew”に仲間入りした。今後は、ゴルフに夢中になったきっかけや楽しさ、ゴルフから始まる仲間との楽しみ方を伝えていくコンテンツが随時公開される。
トラヴィスマシューは「ゴルフを楽しむ仲間と共に着られる、着心地よく自由に着こなせるウェア」をコンセプトにカリフォルニア州で創業。今回、同ブランドが目指す”多様なゴルフの楽しみ方”を体現する存在として、異なるジャンルで活躍する木戸と福西の2人を起用することとなった。
【写真】爽やかな笑顔にドキッ…ゴルフウェアでゴルフを楽しむ木戸大聖
仲間入りに際し、木戸は「ものすごくうれしかったです」と素直な喜びを表現した。トラヴィスマシューは普段から愛用しており、最新ラインナップを見るたびに感じる新鮮さを魅力に感じているという。ゴルフについては「安定して80台を出すことが目標」とする一方で、人との距離を縮めるコミュニケーションツールとして楽しんでいると話した。今後の活動について「ゴルフを通じた輪をさらに広げていきたい」と意欲を見せた。
福西はかねてよりトラヴィスマシューの掲げる価値観に共鳴してきたとのことで、「以前から惹かれていたブランドへの一員になれたことを、すごくうれしく思います。」と語った。ゴルフを楽しむために意識しているのは「『上達したい気持ち』と『純粋に楽しみたい気持ち』のバランス」とのことであり、ゴルフの魅力については「難しさも含めて楽しめるところ」を挙げた。
現時点では、トラヴィスマシュー公式サイトと公式YouTubeチャンネルで木戸が同ブランドとゴルフについて語る特別コンテンツが公開されている。
トラヴィスマシューは「ゴルフを楽しむ仲間と共に着られる、着心地よく自由に着こなせるウェア」をコンセプトにカリフォルニア州で創業。今回、同ブランドが目指す”多様なゴルフの楽しみ方”を体現する存在として、異なるジャンルで活躍する木戸と福西の2人を起用することとなった。
仲間入りに際し、木戸は「ものすごくうれしかったです」と素直な喜びを表現した。トラヴィスマシューは普段から愛用しており、最新ラインナップを見るたびに感じる新鮮さを魅力に感じているという。ゴルフについては「安定して80台を出すことが目標」とする一方で、人との距離を縮めるコミュニケーションツールとして楽しんでいると話した。今後の活動について「ゴルフを通じた輪をさらに広げていきたい」と意欲を見せた。
福西はかねてよりトラヴィスマシューの掲げる価値観に共鳴してきたとのことで、「以前から惹かれていたブランドへの一員になれたことを、すごくうれしく思います。」と語った。ゴルフを楽しむために意識しているのは「『上達したい気持ち』と『純粋に楽しみたい気持ち』のバランス」とのことであり、ゴルフの魅力については「難しさも含めて楽しめるところ」を挙げた。
現時点では、トラヴィスマシュー公式サイトと公式YouTubeチャンネルで木戸が同ブランドとゴルフについて語る特別コンテンツが公開されている。