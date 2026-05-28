人気YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が5月27日に動画を更新。嵐の二宮和也が、まさかの“企画枯渇”を告白し、視聴者を爆笑させている。

「この日の動画は、誕生日が近い山田涼介さんのリクエストで、銀座の里山料理店を訪れ、朝食を楽しむというゆるめの“朝活企画”でした。しかしメニュー注文後、二宮さんの口から飛び出したのが『ちょっと緊急事態で。企画が尽きてきてる』という言葉でした。登録者数490万人超をほこる超人気チャンネルにもかかわらず、まさかのネタ切れ宣言が飛び出しました」（スポーツ紙記者）

そんななか、打開策として二宮がまず提案したのは、“投資チャンネル化”だった。

「二宮さんは、『おれのイチオシは、このチャンネルを投資チャンネルに変えていこうかなと』と提案し、“資産運用系YouTube”へのまさかの方向転換を語りはじめました。これに、山田さんは即座に『ダメよ、ダメダメ』とツッコミを入れたものの、二宮さんは『お金を増やさないと、旅行に行けないという説があります』と独自の理論を展開。最近は芸能人による投資、節約、資産形成系コンテンツも人気をあつめていますが、まさか『よにのちゃんねる』から“マネー系YouTuber化構想”が飛び出すとはと、驚きが集まりました」（エンタメ系ライター）

さらに、二宮の“暴走”はこれだけでは終わらなかった。企画不足を埋める第2の案として飛び出したのが、“山田涼介に友だちをつくろう2026”計画だった。

「山田さんといえば、芸能界屈指の人見知りキャラとして知られており、この日の動画でも、『スクール革命!』（日本テレビ系）で17年間、共演しているアンタッチャブル・山崎弘也さんと、最近になってはじめて2人で食事に行ったエピソードを披露していました。二宮さんは、そんな山田さんに対して『友だち100人できるまでやっていこう』と無茶ぶりを始めました。しかし山田さんは『心を開かないし、人見知りだし、口下手』と自己分析したうえで企画を拒否したのです。それでも二宮さんは『お医者さんとか銀行員とか保険関係とか、困ったときに相談できる人をそろえたほうがいい』と、各分野の専門家チームをつくるという独自理論を展開。これに山田さんは思わず『それ、人生じゃん』とツッコミを入れ、終始、二宮さんの無茶ぶりに振り回される展開となっていました」（同前）

二宮の暴走気味な提案に、コメント欄も大盛況。ファンからはツッコミと歓喜の声が相次いだ。

《ニノ、こんなに忙しいのにいろいろ企画考えて凄いなあ》

《なんかニノが山田くんに対して投資の話を熱く話してる時、もう暗殺教室の授業場面にしか見えない》

《2人デートでいい雰囲気が、交渉に変わった。山田くん、お友達企画頑張ってください》

大がかりな企画も豪華ゲストもない。それでも、延々と脱線し続ける2人の雑談だけでファンを笑わせてしまう。“ネタ切れ”を宣言したはずの『よにのちゃんねる』だが、視聴者からすれば、むしろこういう回こそが“当たり回”なのかもしれない。