乃木坂46・吉田綾乃クリスティー、卒業を発表 グループ最年長の30歳
乃木坂46の吉田綾乃クリスティーが28日、自身のブログを通じて、グループからの卒業を発表した。
【写真】乃木坂46卒業を発表した吉田綾乃クリスティー
41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもっての卒業となり、8月9日にマリンメッセ福岡A館で開催される「真夏の全国ツアー2026」福岡公演内で卒業セレモニーを実施する。
吉田は2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。約10年にわたりグループで活動してきた。現在30歳で、グループ最年長メンバーとしても知られている。
ブログを更新後、吉田はインスタグラムも更新。「卒業発表のブログを書いたり 撮影で毎年撮ってるはずの神宮用の素材を撮らなかったり 夏以降の乃木坂46としての予定が無くなったり 少しずつ、何となくだけど 本当に卒業するんだ、と実感してきました」と思いをつづり、「自分で決めたはずなのにね。やっぱり寂しいなぁ」と吐露。
さらに「この人生でよかったと思えるように 最後まで乃木坂46を楽しみます！ あと少しよろしくね」とファンに呼び掛けた。
引用：「吉田綾乃クリスティー」インスタグラム（＠y.ayanochristie.official）
【写真】乃木坂46卒業を発表した吉田綾乃クリスティー
41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもっての卒業となり、8月9日にマリンメッセ福岡A館で開催される「真夏の全国ツアー2026」福岡公演内で卒業セレモニーを実施する。
吉田は2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。約10年にわたりグループで活動してきた。現在30歳で、グループ最年長メンバーとしても知られている。
さらに「この人生でよかったと思えるように 最後まで乃木坂46を楽しみます！ あと少しよろしくね」とファンに呼び掛けた。
引用：「吉田綾乃クリスティー」インスタグラム（＠y.ayanochristie.official）