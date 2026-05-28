乃木坂46卒業を発表した吉田綾乃クリスティー　※「吉田綾乃クリスティー」インスタグラム

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　乃木坂46の吉田綾乃クリスティーが28日、自身のブログを通じて、グループからの卒業を発表した。

【写真】乃木坂46卒業を発表した吉田綾乃クリスティー

　41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもっての卒業となり、8月9日にマリンメッセ福岡A館で開催される「真夏の全国ツアー2026」福岡公演内で卒業セレモニーを実施する。

　吉田は2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。約10年にわたりグループで活動してきた。現在30歳で、グループ最年長メンバーとしても知られている。

　ブログを更新後、吉田はインスタグラムも更新。「卒業発表のブログを書いたり　撮影で毎年撮ってるはずの神宮用の素材を撮らなかったり　夏以降の乃木坂46としての予定が無くなったり　少しずつ、何となくだけど　本当に卒業するんだ、と実感してきました」と思いをつづり、「自分で決めたはずなのにね。やっぱり寂しいなぁ」と吐露。

　さらに「この人生でよかったと思えるように　最後まで乃木坂46を楽しみます！　あと少しよろしくね」とファンに呼び掛けた。

引用：「吉田綾乃クリスティー」インスタグラム（＠y.ayanochristie.official）