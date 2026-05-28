◆ファーム・リーグ 巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の増田陸内野手（２５）が先制打を含むマルチ安打の活躍で、１軍復帰へ再出発した。

「３番・二塁」で先発出場。初回２死から初球を右翼線にはじき返す二塁打を放つと、３回２死一、三塁でまたも初球をたたき左前適時打。持ち味の積極性と勝負強さを発揮した。「昨日までは打席の中で迷いが出てしまっていた。（初球から振れるのは）僕のいいところなので変えずに、ヒットも大事ですけど、狙い球をしっかり振れて、狙い球以外を勇気を持って見逃せれるかというところを２軍の期間でやっていきたい」と前を向いた。

試合前の打撃練習では、春季キャンプ中から打撃改良のアドバイスを受けていた石井琢朗２軍監督（５５）に指導を仰ぎ、「キャンプ中からずっとバットを振るのではなく落とすイメージ。忘れていたわけではないけれど、（１軍の）バッティング練習では全然感覚が違った。『もっと勇気をもってやってみな』と言ってもらって、その感じ通りにヒットが出た。同じように１軍でできるかだと思う」と復活へのきっかけをつかんだ。

今季は３８試合に出場して打率２割５分５厘、２本塁打、１１打点。得点圏打率は３割３分３厘と勝負強さを発揮していたが、直近５試合の出場では８打数無安打でこの日、登録抹消となった。「ヒット打つのも大事ですけど、なかなか簡単には打てない。その中でどうやってボールを選んで、どのボールを捨てられるかっていうところ。そこが弱点でもあるので、もっと打席の中で余裕を持って駆け引きができるようにしたい」。持ち前のガッツでここ一番の勝負強さを見せる背番号６１。逆襲へ着々と力を蓄える。