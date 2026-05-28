俳優のラッセル・クロウが、パリのホテル前でファンに強い口調で注意する様子を収めた動画が拡散され、対応を巡って議論が起きている。滞在中にホテルを出た際、サインを求めるファンに囲まれたことが発端だったようだ。



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動画内でラッセルは、「ちゃんと聞いてるか？そこから動くな。絶対に押し寄せてくるなよ。俺のほうから行く。全員スペース空けろ。誰か一人でもクソみたいなことしたら俺は帰る。わかったな？」と強く警告。その後はサインに応じたものの、口調の強さからオンライン上では賛否が分かれた。



こうした反応を受け、ラッセルはXで「釣り記事だよ。全員ちゃんとサインもセルフィーももらってるし、ホテルの通路も確保できていた。それでも俺は時間通り空港に着いた。警備なしで一人で全部仕切ったんだ。何が問題なんだ？」と反論。自身の対応は問題なく、境界線を保ちながら円滑に対処したと主張した。



なおラッセルは当時、恋人ブリトニー・テリオとともにフランスに滞在し、24日には全仏オープンを観戦する姿も目撃されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）