「串カツ田中」新メニュー発表、夏の主役串の「とうもろこし」＆青唐醤シリーズやイタリアン串など計11種類【一覧】
「串カツ田中」は、6月4日より夏の新メニューの販売を開始する。今年も登場した夏の主役串「とうもろこし」に加え、イタリアン風味の「生ハムズッキーニ」、夏に食べやすい“さっぱり”「岩下の新生姜」、濃厚な「枝豆ベーコンクリームコロッケ」など11種類となる。
【写真】お家でも楽しめる！盛りだくさんな「季節のおすすめ串カツバケツ」
一品メニューでは「青唐辛子きゅうり」「青唐辛子トマト」「青唐辛子砂肝炒め」など辛さだけでなく芳醇な香りと旨みを楽しめる、青唐醤シリーズが登場予定。
■夏の新メニュー詳細（6月4日〜）
【串カツ】
・とうもろこし（253円）
・枝豆ベーコンクリームコロッケ（286円）
・岩下の新生姜（220円）
・生ハムズッキーニ（253円）
【一品メニュー・デザート】
・ぺぺろんちいの枝豆（385円）
・青唐豆醤きゅうり（462円）
・青唐醤冷やしトマト（462円）
・青唐醤砂肝炒め（704円）
・自分で作る大人のソフトアイス〜宮崎マンゴー〜（495円）
・自分で作る宮崎マンゴーバナナシェイク（627円）
【テイクアウト・デリバリー専用メニュー】
・季節のおすすめ串カツバケツ（カツ牛・串カツ豚・玉ネギ・レンコン・エビ・とうもろこし・枝豆ベーコンクリームコロッケ・岩下の新生姜）
テイクアウト：16本入り（各2本）3,056円／24本入り（各3本）4,590円
デリバリー：16本入り（各2本）3,870円／24本入り（各3本）5,820円
※価格は全て税込
【写真】お家でも楽しめる！盛りだくさんな「季節のおすすめ串カツバケツ」
一品メニューでは「青唐辛子きゅうり」「青唐辛子トマト」「青唐辛子砂肝炒め」など辛さだけでなく芳醇な香りと旨みを楽しめる、青唐醤シリーズが登場予定。
【串カツ】
・とうもろこし（253円）
・枝豆ベーコンクリームコロッケ（286円）
・岩下の新生姜（220円）
・生ハムズッキーニ（253円）
【一品メニュー・デザート】
・ぺぺろんちいの枝豆（385円）
・青唐豆醤きゅうり（462円）
・青唐醤冷やしトマト（462円）
・青唐醤砂肝炒め（704円）
・自分で作る大人のソフトアイス〜宮崎マンゴー〜（495円）
・自分で作る宮崎マンゴーバナナシェイク（627円）
【テイクアウト・デリバリー専用メニュー】
・季節のおすすめ串カツバケツ（カツ牛・串カツ豚・玉ネギ・レンコン・エビ・とうもろこし・枝豆ベーコンクリームコロッケ・岩下の新生姜）
テイクアウト：16本入り（各2本）3,056円／24本入り（各3本）4,590円
デリバリー：16本入り（各2本）3,870円／24本入り（各3本）5,820円
※価格は全て税込