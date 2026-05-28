雨の予想

木曜日の夜は、北陸や北日本に活発な雨雲がかかり、風も強まるでしょう。金曜日の明け方や朝にかけて雨が降り、その後は止むところが多くなる見込みです。

【進路図を見る】台風6号 発達しながら北上

ただ、一旦止んでも北海道の内陸部では一部で金曜日の日中も雨が降る所がありそうです。

金曜日の天気

北日本や北陸は朝まで雨が降る所があり、北海道では一旦止んでも、一部で雨が降る所があるでしょう。西〜東日本は日中、晴れる所が多くなる見込みですが、関東南部や静岡県あたりでは午後、にわか雨の所がありそうです。

【予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：19℃

青森 ：20℃ 盛岡：19℃

仙台 ：25℃ 新潟：24℃

長野 ：24℃ 金沢：24℃

名古屋：29℃ 東京：30℃

大阪 ：29℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：25℃

高知 ：31℃ 福岡：26℃

鹿児島：31℃ 那覇：28℃

台風情報

台風6号は発達しながら北上し、月曜日と火曜日には強い勢力で沖縄に近づくおそれがあります。

また来週、この台風により、本州の南の前線が活発化するおそれがあります。

週末以降の雨の予想

来週月曜日・火曜日頃は沖縄は大荒れとなるおそれがあり、火曜日〜木曜日頃は本州付近にも活発な雨雲がかかるおそれがあります。

まだ予想にはブレがあるため、今後の最新情報を確認するようにしてください。

【週間予報（西日本）】

日曜日にかけて広い範囲で晴れて暑くなるでしょう。週末は真夏日の所も多くなりそうで、熱中症に注意が必要です。沖縄は、週明けは大しけとなり、大雨や暴風のおそれがあります。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日と日曜日は晴れる所が多く暑くなるでしょう。名古屋や東京・長野でも30℃以上の真夏日となる日がありそうです。東京は金曜日から4日連続30℃以上の真夏日となるかもしれません。