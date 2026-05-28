きょうから気象警報や注意報などの防災気象情報が大きく変わりました。

【写真を見る】天気でおなじみ兵頭さんと学ぶ！≪新しい防災気象情報≫ なぜ変わる？どう変わる？重要な警報「大雨・洪水・高潮」にあった課題とは（山形）

どのような目的で、どのように変わったのでしょうか。

■「防災気象情報」とは

防災気象情報とは、気象庁が出す警報や注意報のほか様々な気象情報のことです。

これらの情報は、大雨や台風などで市町村が避難指示などを発令したり住民が避難を判断したりする材料になります。

今回、この防災気象情報の何が変わったのでしょうか？Ｎ天でおなじみの気象防災アドバイザーの兵頭さんに話を聞きました。

気象防災アドバイザー 兵頭哲二さん「警報や注意報をはじめ、気象情報など様々なものが変わるのですが、その中でももっとも注目を集めているのが、警報や注意報などの整理・変更になるんです」

■変わったのは“重要な３つ”

今回変更されたのは、７つある警報のうちの、大雨・洪水・高潮の３つです。

大雨・洪水・高潮による災害は、災害の発生時に建物にとどまっていた場合、建物が破壊されるなどして命に危険が及ぶことがあります。そのため場合によっては建物を出て別の場所に避難する必要があります。

ではなぜ、特に重要なこの３つの警報が変わるのでしょうか？

これまでもこの警報には災害の危険度の高まりに合わせた行動を定める警戒レベルがついていましたが、課題がありました。

気象防災アドバイザー 兵頭哲二さん「警戒レベルとそれぞれの情報の情報名などが統一感がなかったり、わかりにくい部分があったりするので今回変更されることになったのです」

■これまでの課題とは

例えば、洪水に関わる情報をみてみると、これまでレベル３は洪水警報、レベル４は情報なし、レべル５は大雨特別警報（浸水害）となり、名前に統一感がなく、情報のないレベルがあるなどわかりづらいものでした。

そのためこれらの情報が見直されました。

洪水についても大雨と合わせて整理されています。

今回、川の氾濫の危険をまとめて伝えていた洪水警報が廃止されました。

中小河川の氾濫は浸水害とともに大雨の情報として出されます。大河川の氾濫は河川氾濫の情報として発表するようになりました。土砂災害は土砂災害の情報にしぼられます。

では、新たな防災気象情報を見ていきましょう。

■新しくなったポイントを解説

気象防災アドバイザー 兵頭哲二さん「ポイントは二つありまして、一つ目はすべての情報の頭にレベルがついたということです。そして二つ目のポイントは災害の情報ごとに統一した名前が採用されたということです」

例えば土砂災害に関する情報をみてみると、名前が統一され、レベルもわかりやすくなりました。

避難情報に関するガイドラインでは、次のように決められています。

レベル３で「危険な場所から高齢者等は避難」

レベル４で「危険な場所から全員避難」

レベル５は、すでに災害が発生し始めている状況で直ちに安全確保が必要となります。

レベルを見れば、私たちがどのように行動すればよいのかわかるようになりました。

レベル３とレベル４にある「危険な場所」とは具体的にどこなのでしょうか？

■「危険な場所」に住む人は少なくない 当事者意識を持って学んでほしい

気象防災アドバイザー 兵頭哲二さん「これは土砂災害警戒区域や洪水の浸水想定区域などハザードマップにのっている場所が危険な場所ということになります。ですので改めてみなさんにはこういった警戒区域に自宅が入っていないかどうかを確認していただくことが大事だと思います」

国土交通省の資料では、県内ではおよそ３０万人がこの警戒区域に住んでいるとされています。

人口のおよそ３割の人が該当し、決して他人ごとではありません。

気象防災アドバイザー 兵頭哲二さん「みなさんにも当事者意識を持ってもらわないと、避難行動の変化に繋がっていきません。改めてみなさんにはハザードマップなどを確認していただき、自分自身も避難することが必要になってくるかもしれないという当事者意識をもって、新たな防災気象情報を学んでいってほしいと思います」