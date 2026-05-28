2026年5月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
自分の至らなさを痛感しそう。今日から努力を始めよう。
ちょっとした気のゆるみがトラブルのもとに。気合を入れ直して。
女性らしさ、男性らしさを意識した言動で悪運を払拭して。
家の中に幸運あり。寄り道せずに真っすぐ帰るのがベター。
金運が◎。おごられ運もあるので、予算を気にせず遊べそう。
プライベートの充実を図ろう。インテリアを工夫すると◎。
几帳面過ぎて周囲に煙たがられるかも……。のんびりと構えて。
理解不能な事件の暗示が。不満は友達に話して発散しよう。
小旅行に幸運あり。行き先のイベントをチェックしよう。
友達関係が活性化。いろいろな人と接すると得るものが大！
好調日。黄色がさらにラッキー度をアップさせそう。卵を食べると吉。
ささいな誤解にだけ気を付ければ快調。マイペースが◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
自分の至らなさを痛感しそう。今日から努力を始めよう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ちょっとした気のゆるみがトラブルのもとに。気合を入れ直して。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
女性らしさ、男性らしさを意識した言動で悪運を払拭して。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家の中に幸運あり。寄り道せずに真っすぐ帰るのがベター。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
金運が◎。おごられ運もあるので、予算を気にせず遊べそう。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
プライベートの充実を図ろう。インテリアを工夫すると◎。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
几帳面過ぎて周囲に煙たがられるかも……。のんびりと構えて。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
理解不能な事件の暗示が。不満は友達に話して発散しよう。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
小旅行に幸運あり。行き先のイベントをチェックしよう。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友達関係が活性化。いろいろな人と接すると得るものが大！
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
好調日。黄色がさらにラッキー度をアップさせそう。卵を食べると吉。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ささいな誤解にだけ気を付ければ快調。マイペースが◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)