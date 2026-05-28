全国各地で受け継がれてきた伝統工芸品が一堂に会するイベントが鹿児島市の百貨店で始まりました。会場では職人たちの精緻な技を間近で見ることができます。



（記者）

「カメの甲羅で作ったアクセアアリーや山ぶどうのつるを使ったバッグなど全国からさまざまな工芸品が集まりました。職人の技を生で見ることができます」



鹿児島市の山形屋で始まった「職人の技展」。全国19都府県から39の工房が出店し、服飾雑貨や食器など約600の品が並びます。





錫を金槌で手打ちして模様をつけたタンブラー。熱伝導が良く夏の冷たい飲み物にぴったりです。（金属工芸作家・西原佑騎さん）「他の金属に比べて、さびにくく、お手入れが簡単。注いだものがおいしくなる。焼酎をロックでというのもおいしいと思う」2025年も出店し火山灰に悩まされる県民から大きな支持を得たというこちらは、シュロというヤシ科の植物を使ったほうきを手掛ける、和歌山の工房です。（Broom Craft・津村昴さん）「昔からの作り方では、どうしても防げなかった、穂の部分がぬけてしまうところを克服して、特許もいただいております。火山灰のお掃除などもばっちりかないますので、よろしくお願いします」手頃なキッチンブラシも。斜めにカットされていて鍋やフライパンの隅々まで洗いやすいそうです。実演販売する工房も多く、訪れた人は匠の技に見入っていました。（客）「手仕事をやっぱり目で見られる機会は、専門的なところでしかないと思うので、いいなと思います」「職人の技展」は鹿児島市の山形屋で6月1日まで行われています。