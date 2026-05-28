「洪水警報」が廃止に！ 5月28日から防災気象情報が刷新、「レベルと色」で危険度を分かりやすく
5月28日（運用開始は29日）から、気象庁が発表する防災気象情報が大きく変わります。毎年のように大雨や台風による災害が頻発するのに伴い、防災情報はアップデートされてきましたが、「これまでの情報と何が違うの？」「結局いつ避難すればいいの？」などと感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
より使いやすく災害から命を守るために変わる防災気象情報について、変更のポイントを解説します。
【画像】「レベル」と「色」で危険度が分かりやすくなった
警戒レベルは「レベル5 氾濫特別警報」「レベル3 大雨警報」などのように情報の頭に付記されます。
これによって災害がどの程度差し迫っているのか数字で直感的に理解し、取るべき避難行動を判断しやすくなります。さらにレベルごとに色分けで表示されるため、一目で危険度を認識できます。
河川の氾濫（はんらん）、大雨、土砂災害、高潮が発生する危険度に関して、レベルは全部で5段階あります。最も災害の危険度が高いのは、「黒色」の「レベル5」が出された時です。レベル5に相当するのは、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報です。
これらの情報が発表された時はすでに川の氾濫や土砂災害が発生し、命が危険な状況になっている可能性が高いため、ただちに少しでも安全なところに身を寄せることが求められます。つまり、レベル5の情報が発表されたら「避難したくても、できない状況」になっているということです。
次に危険度が高い「レベル4」は「紫色」で表示され、危険な場所にいる人は全員避難する必要がある段階で出されます。レベル4に相当する危険警報は、氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関するものがあります。雨の降り方がいつもより激しい時、勢力の強い台風が接近している時など、自治体からの避難情報を目安にする人も多いと思いますが、避難情報を待つだけでなく自主的に安全なところへ逃げることも大事です。
避難というと避難所へ移動するイメージがありますが、それだけではありません。川や崖から離れたホテルなどに移動する、安全な場所にある親戚や知人の家で過ごすことも避難行動です。
「レベル3」は「赤色」で示され、「警報」に位置付けられる段階です。避難に時間のかかる高齢者、小さな子どもがいる人などは避難を始める目安となるタイミングです。「レベル2」は「黄色」、「レベル1」は「白色」で表示され、避難経路やハザードマップを確認したり最新の情報に気を付けたりしておく段階です。
この問題を解決するため、危険な場所からの全員避難が必要な「レベル4」に相当する情報について、「危険警報」という名称に統一されます。 例えば従来、土砂災害発生の危険が高まった時に出されていた土砂災害警戒情報は「レベル4 土砂災害危険警報」に変更されます。
また、河川の氾濫については洪水警報が廃止されることも大きなポイントです。洪水警報という名前そのものがなくなり、「○○川上流 レベル5氾濫特別警報」「△△川水系 レベル4氾濫危険警報」などの形で出されます。その際、具体的にどの川が危ないのかも示されます。
ただし、この発表の仕方は1級河川など全国約400の大河川に限られています。中小河川については大雨警報の中で氾濫による浸水のリスクが伝えられるため注意が必要です。まずは、お住まいの地域のそばを流れる河川の名前を知って、大河川か、中小河川なのか、調べておくといいでしょう。
ただし、名称が変わっても私たちが取るべき行動は変わりません。レベル4は、これまでと同じく「危険な場所から全員避難」が基本です。
レベル5は、すでに災害が発生している段階ですから「遅くともレベル4までに避難を完了させる」ことが鉄則です。大切なのは「レベル」と「色」で危険度を確認し、早めに身を守る行動を取ることです。
この記事の執筆者：
片山 美紀
大学卒業後、地方放送局を経て気象予報士となりNHK総合やTBSなどで解説。防災情報を正しく活用してもらうための普及啓発として講演活動にも取り組む。著書に『気象予報士のしごと‐未来の空を予想して‐』（成山堂書店）などがある。
(文:片山 美紀)
より使いやすく災害から命を守るために変わる防災気象情報について、変更のポイントを解説します。
「レベル」と「色」で直観的に危険度が分かる今回の変更で最も大きなポイントは、防災気象情報の名称そのものでなく「レベル」と「色」で直感的に災害の危険度を伝える仕組みへ変わるところです。
警戒レベルは「レベル5 氾濫特別警報」「レベル3 大雨警報」などのように情報の頭に付記されます。
これによって災害がどの程度差し迫っているのか数字で直感的に理解し、取るべき避難行動を判断しやすくなります。さらにレベルごとに色分けで表示されるため、一目で危険度を認識できます。
河川の氾濫（はんらん）、大雨、土砂災害、高潮が発生する危険度に関して、レベルは全部で5段階あります。最も災害の危険度が高いのは、「黒色」の「レベル5」が出された時です。レベル5に相当するのは、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報です。
これらの情報が発表された時はすでに川の氾濫や土砂災害が発生し、命が危険な状況になっている可能性が高いため、ただちに少しでも安全なところに身を寄せることが求められます。つまり、レベル5の情報が発表されたら「避難したくても、できない状況」になっているということです。
次に危険度が高い「レベル4」は「紫色」で表示され、危険な場所にいる人は全員避難する必要がある段階で出されます。レベル4に相当する危険警報は、氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関するものがあります。雨の降り方がいつもより激しい時、勢力の強い台風が接近している時など、自治体からの避難情報を目安にする人も多いと思いますが、避難情報を待つだけでなく自主的に安全なところへ逃げることも大事です。
避難というと避難所へ移動するイメージがありますが、それだけではありません。川や崖から離れたホテルなどに移動する、安全な場所にある親戚や知人の家で過ごすことも避難行動です。
「レベル3」は「赤色」で示され、「警報」に位置付けられる段階です。避難に時間のかかる高齢者、小さな子どもがいる人などは避難を始める目安となるタイミングです。「レベル2」は「黄色」、「レベル1」は「白色」で表示され、避難経路やハザードマップを確認したり最新の情報に気を付けたりしておく段階です。
新たに登場した「危険警報」とは？大雨の時、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報など異なる名称のさまざまな防災気象情報が発表されるため、「分かりにくい」「いつ避難すればいいか判断に困る」と感じた人も多いでしょう。
この問題を解決するため、危険な場所からの全員避難が必要な「レベル4」に相当する情報について、「危険警報」という名称に統一されます。 例えば従来、土砂災害発生の危険が高まった時に出されていた土砂災害警戒情報は「レベル4 土砂災害危険警報」に変更されます。
また、河川の氾濫については洪水警報が廃止されることも大きなポイントです。洪水警報という名前そのものがなくなり、「○○川上流 レベル5氾濫特別警報」「△△川水系 レベル4氾濫危険警報」などの形で出されます。その際、具体的にどの川が危ないのかも示されます。
ただし、この発表の仕方は1級河川など全国約400の大河川に限られています。中小河川については大雨警報の中で氾濫による浸水のリスクが伝えられるため注意が必要です。まずは、お住まいの地域のそばを流れる河川の名前を知って、大河川か、中小河川なのか、調べておくといいでしょう。
「レベル5」では手遅れ。「レベル4」までに避難完了を今回の変更の目的は、災害の種類ごとに異なる名称だった防災気象情報を危険度別に統一し、「今どの段階の危険度なのか」「いつ避難が必要なのか」を直感的に分かりやすくすることです。
ただし、名称が変わっても私たちが取るべき行動は変わりません。レベル4は、これまでと同じく「危険な場所から全員避難」が基本です。
レベル5は、すでに災害が発生している段階ですから「遅くともレベル4までに避難を完了させる」ことが鉄則です。大切なのは「レベル」と「色」で危険度を確認し、早めに身を守る行動を取ることです。
この記事の執筆者：
片山 美紀
大学卒業後、地方放送局を経て気象予報士となりNHK総合やTBSなどで解説。防災情報を正しく活用してもらうための普及啓発として講演活動にも取り組む。著書に『気象予報士のしごと‐未来の空を予想して‐』（成山堂書店）などがある。
(文:片山 美紀)