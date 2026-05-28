厚生労働省は、これまであいまいだった保険診療のキャンセル料について、6月1日から一定の条件のもとで請求できるとルールを明確化しました。

診療の予約が「直前」にキャンセルされた場合、医療機関はキャンセル料が発生することを事前に説明し、患者から同意を得た場合に限り、徴収できるようになります。

キャンセル料を導入するかどうかや金額の設定についてはそれぞれの医療機関の判断になります。

ルール明確化の背景には患者の「ドタキャン」による医療現場のさまざまな損失があるようです。

久々江龍飛フィールドキャスター「こちらのクリニックでは、予約キャンセルのチラシを用意するなど、6月からの導入に向けた準備を進めています」

手術のために確保した人件費がキャンセルで損失に

石川県野々市市のなかざわ腎泌尿器科クリニック。基本は予約なしで診察を受けつけていますが、前立腺などの治療や手術の多くは事前の予約制で行っています。

中澤理事長が頭を悩ませるのは予約直前でのキャンセルです。

なかざわクリニック理事長・中澤佑介医師「今年の5月の手術予定表になりますが、もともと7件手術が入っていたが、1件直前にキャンセルが入ったということで。理由としてはこの方の場合、家族の体調が悪くなったということで、難しくなったんですけど、突然キャンセルなる方もおられますので、人それぞれ理由はあるのかなという感じ」

毎月1、2件のキャンセルが出ることで発生するのが、手術のために確保した人件費の損失です。

なかざわクリニック理事長・中澤佑介医師「手術自体は長くても30分、45分、1時間くらいで終わるものなんですけど、終わった後に麻酔から目が覚めて問題が起きないかとかを観察するのに、2時間から3時間、その分観察する人がいるのかなということで配置している」

キャンセル料導入のクリニック「予約の際に同意書に署名」をルールに

こうした中、クリニックでは6月から7日前から当日までのキャンセルに対し、一律5000円のキャンセル料を徴収することに決めました。

予約の際には必ず同意書に署名をもらい、急な体調不良や感染症、災害などやむを得ない事情がある場合は個別に対応するということです。

キャンセル料の導入で目指すのは受診したい人の「機会の損失」をなくすことです。

なかざわクリニック理事長・中澤佑介医師「突然のキャンセルがあることによってもともと早く治療を受けたい方の機会損失、受診の機会を失っていることが問題だと思うので、機会損失している方に対して、しっかり地域医療が届けられるようにという思いで導入する」

キャンセル料を導入するかどうかは医療機関の判断

今回、キャンセル料を請求「できるようになる」だけで、導入するかどうかはそれぞれの医療機関の判断となります。

導入しないと決めた医療関係者に話を聞くと、「前の人の診察が長引いてこちらがお待たせすることもある中でキャンセル料は取りづらい」

「キャンセル料の支払いを恐れて症状が悪化したとしても受診を控えてしまうのではないか」と懸念する声が聞かれました。

キャンセル料は取ること自体が目的ではなく、あくまで無断キャンセルを減らすための手段です。

無断キャンセルが減ることで医療機関の経営が安定し、待ち時間の減少や医療サービスの向上につながることが考えられるので、ドタキャンをしないという意識の徹底が求められます。