「マジで憧れの夫婦」インフルエンサー、美男美女の夫婦ショットに反響「育児も頑張ってるのにとても綺麗」
「マジで憧れの夫婦」インフルエンサー、美男美女の夫婦ショットに反響「育児も頑張ってるのにとても綺麗」
子育て系インフルエンサー・しょうごっこの公式Instagramは5月27日、投稿を更新。ラブラブな夫婦ショットを公開しました。
【写真】見つめ合うしょうごっこ
「カワイイ夫婦」同アカウントは「夫婦フォト」とつづり、11枚の写真を投稿。夫・しょうごさんと妻・しょうこさんのさまざまなツーショットです。顔を寄せ合ったり見つめ合って笑ったり、手をつないだりしています。しょうごさんがしょうこさんをおんぶしているショットもあり、ほほ笑ましいです。また「MACOの音楽を聴くと高校生に出会った頃を思い出す ふたりの思い出青春ソングです」ともつづっています。
この投稿には、シンガーソングライターのMACOさん本人から「お二人の青春の一部になれて、とても嬉しいです。素敵な写真も見れて今日はとても幸せな日です！」とのコメントが。ほかにもファンからは「このままおじいちゃんおばあちゃんになってもYouTubeで見てたい！」「マジで憧れの夫婦」「奥さん育児も頑張ってるのにとても綺麗で素敵。。尊敬します」「本当美男美女で素敵な夫婦です」と、絶賛の声が寄せられました。
「新しいプロフィールの写真を撮りに」22日には「すいが生まれて4人家族になったので 新しいプロフィールの写真を撮りにいきました！」と、娘と息子を含めた家族4人での写真を公開していた同アカウント。今回の夫婦ショットは、この時に撮影したもののようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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