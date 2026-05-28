『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』第2期情報が発表
東京・品川プリンスホテル クラブeXにて上演中の『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』第2期公演の情報が解禁された。
【写真】タキシード仮面参上！超ミニスカ姿で変身 舞台『セーラームーン』ソロカット
第2期のチケットは、オフィシャルチケット（オンライン）にて国内・海外から購入可能。6月6日より『美少女戦士セーラームーン』オフィシャルファンクラブ"Pretty Guardians"先行発売、14日より一般発売が開始される。
また、第2期公演スケジュールや公演の楽曲情報については公式サイトから確認できる。声出しOKの“キッズ観劇Day!”や”応援上演特別企画“なども実施される予定。
『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』は、2019年に東京・麻布十番で人気を博した『美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-』を受け継ぐかたちで品川に誕生。オリジナルのストーリーや演出が楽しめる劇場となっている。
■『女戦士セーラームーン-Shining Theater Shinagawa Tokyo-』あらすじ
「都内に新しくできたテーマパーク内で、何もかも完璧に作り出すAIに大喜びするうさぎと仲間たち。しかし、そんなうさぎたちの前に、謎の敵が現れる。
謎の敵“クイーン・ヴァルシア”は完璧な世界を作るためAI技術を利用し、うさぎの心を奪っていき、さらには衛、亜美、レイ、まこと、美奈子の体に異変が……！
危機を察知したちびうさや、はるか、みちる、せつな、ほたるは仲間を助けるために立ち上がるが、完全無欠なAIを操るクイーン・ヴァルシアの力の前になすすべがなく倒れていく。
「うさぎ…！目を覚ましてようさぎ……!!」
心を奪われたうさぎに、仲間たちの思いは届くのか……!?
人間か……AIか……本物の愛を求め、セーラー戦士たちの戦いが始まる!!」
【写真】タキシード仮面参上！超ミニスカ姿で変身 舞台『セーラームーン』ソロカット
第2期のチケットは、オフィシャルチケット（オンライン）にて国内・海外から購入可能。6月6日より『美少女戦士セーラームーン』オフィシャルファンクラブ"Pretty Guardians"先行発売、14日より一般発売が開始される。
『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』は、2019年に東京・麻布十番で人気を博した『美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-』を受け継ぐかたちで品川に誕生。オリジナルのストーリーや演出が楽しめる劇場となっている。
■『女戦士セーラームーン-Shining Theater Shinagawa Tokyo-』あらすじ
「都内に新しくできたテーマパーク内で、何もかも完璧に作り出すAIに大喜びするうさぎと仲間たち。しかし、そんなうさぎたちの前に、謎の敵が現れる。
謎の敵“クイーン・ヴァルシア”は完璧な世界を作るためAI技術を利用し、うさぎの心を奪っていき、さらには衛、亜美、レイ、まこと、美奈子の体に異変が……！
危機を察知したちびうさや、はるか、みちる、せつな、ほたるは仲間を助けるために立ち上がるが、完全無欠なAIを操るクイーン・ヴァルシアの力の前になすすべがなく倒れていく。
「うさぎ…！目を覚ましてようさぎ……!!」
心を奪われたうさぎに、仲間たちの思いは届くのか……!?
人間か……AIか……本物の愛を求め、セーラー戦士たちの戦いが始まる!!」
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