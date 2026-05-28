サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は合宿休養日から一夜明けた28日、千葉市内で活動を再開した。

ロンド（鳥かご）、スローインからの展開やミニゲームなどの実戦形式を実施。約1時間20分の全体練習後はDF瀬古、DF板倉、DF渡辺が並んで追加の守備メニューをこなした。

この日からMF遠藤主将、板倉、DF冨安が新たに合流。初日の25日から参加しているFW上田、MF堂安、佐野海、中村ら一部の欧州組に加え、DF長友ら国内組全3選手も含めた計16人で調整した。今後、MF久保やMF伊東らも順次合流する。

▽28日の合宿参加選手

【GK】

早川友基（鹿島＝27）

大迫敬介（広島＝26）

【DF】

長友佑都（FC東京＝39）

板倉滉（アヤックス＝29）

渡辺剛（フェイエノールト＝29）

冨安健洋（アヤックス＝27）

菅原由勢（ブレーメン＝25）

瀬古歩夢（ルアーブル＝25）

【MF/FW】

遠藤航（リバプール＝33）

小川航基（NECナイメヘン＝28）

上田綺世（フェイエノールト＝27）

堂安律（Eフランクフルト＝27）

佐野海舟（マインツ＝25）

中村敬斗（Sランス＝25）

鈴木唯人（フライブルク＝24）

【DF】※31日のアイスランド戦のみの限定招集

吉田麻也（37＝ギャラクシー）