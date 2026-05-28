国賓として来日中のフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は２８日、国会で演説し、覇権的な動きを強める中国を念頭に「ルールに基づく海洋秩序の維持において、主導的な役割を果たしていく」と述べ、日本との安全保障協力を強化していく姿勢を強調した。

フィリピンは南シナ海で中国と領有権を争う。マルコス氏は「（日比は）力ではなく、ルールに基づき管理される海であり続けるよう尽力している」とし、自衛隊と比軍が互いの国で活動しやすくなる「円滑化協定（ＲＡＡ）」や「物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）」について、「安保分野の協力深化が具体的に示されている」と述べた。

今年は日比の国交正常化７０周年の節目となる。マルコス氏は太平洋戦争の激戦地となったフィリピンと日本の関係について、「和解から深い相互信頼へと至る転換の物語だ」とし、日本の支援が「フィリピンの人々の生活を一変させてきた」と述べた。

経済安全保障分野では、サプライチェーン（供給網）強靱（きょうじん）化などを訴えた。２００８年に発効した日比の経済連携協定（ＥＰＡ）を挙げて「急速に変化する地経学的現実の対応に向け、枠組みの現代化が必要だ」とも語った。