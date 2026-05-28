【DMM通販：BANDAI SPIRITS新商品 抽選販売】 抽選期間：5月28日14時～6月3日15時 当選発表：6月5日から4日以内

DMM通販は、2026年10月から12月発売予定のBANDAI SPIRITS新商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月3日15時まで。当選発表は6月5日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、「機動新世紀ガンダムX」のガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」、「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」のガンプラ「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」のほか、「30MM×AC6」より「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」や「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08」、美少女プラモ「30MS」より「30MS スケールアトリエウエア（浴衣01）」が対象となっている。

またその他にも、キャラクタープラモデル「30MP」より「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP アリス（メイド）」「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」「30MP 草薙 素子 （THE GHOST IN THE SHELL）」「30MP フチコマ （THE GHOST IN THE SHELL）」のほか、「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」のプラモデル「HG スコープドッグ 灰色の魔女［デザートカラー］（仮）」、「スーパーロボット大戦OG」のプラモデル「HG アルトアイゼン・リーゼ」、「マクロスΔ」のプラモデル「HG 1/100 VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機） デラックスセット」もラインナップしている。

なお「HOBBY NEW ITEM INFO.」で発表されたその他の商品は通常販売にて予約を受け付けているが、一部商品に関しては既に売り切れとなっている。

BANDAI SPIRITS新商品 抽選販売対象商品

「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」

「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」

「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08」

「30MS スケールアトリエウエア（浴衣01）」

「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」

「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」

「30MP アリス（メイド）」

「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」

「HG スコープドッグ 灰色の魔女［デザートカラー］（仮）」

「HG アルトアイゼン・リーゼ」

「HG 1/100 VF-31F ジークフリード（メッサー・イーレフェルト機） デラックスセット」

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