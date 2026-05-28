ダイアン津田「映画化待った無し！」初著書『津田日記』刊行へ　手書きで毎日綴った1年間の記録

お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による初著書『津田日記』が、5月27日に新潮社より発売される。発売日は津田の50歳の誕生日にあたる。

【写真】あらゆる角度から津田を観察できる特集が雑誌『波』2026年6月号に掲載

本書は、津田が2025年の1年間、一日も欠かさず手書きで綴った日記をまとめた一冊。執筆のきっかけは、2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われたこと。エルメスで黄色の革の手帳を購入し、1年間の日記執筆を決意したという。

日記には、妻とのケンカ、千鳥・大悟との飲み会、ライス・関町とのサウナ、子どもとの買い物、ラジオ収録、ロケの様子など、東京・大阪を往復する多忙な日常が率直に綴られている。

カバー前面には津田の顔が大きく掲載され、裏面は頭部を眺められる仕様。カバー袖にも仕掛けが施されている。

刊行を記念し、雑誌『波』2026年6月号の表紙に津田が登場。手書きの「ごいごいすー‼」とともに、あらゆる角度から津田を観察できる仕様となっている。

■津田篤宏コメント私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！読んでください！買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）