【マウント義姉はお下がりNG！】義妹を見下す本心がバレた！？激怒した夫＜第20話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第20話 まずい……【義姉の気持ち 】
【編集部コメント】
アヤさん、今回の出来事でマイコさんを見下していた気持ちがスバルさんにどんどんバレていっています……！ スバルさんからすればマイコさんは大切な妹であり、今回の件では返しても返しきれないくらいの恩を感じている相手。力を貸してくれたことを感謝するならまだしも、否定しようとするなんて……もう一緒にはいられないですよね。自分のプライドしか大切にできなかったアヤさん、ここから離婚へ一直線です。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第20話 まずい……【義姉の気持ち 】
【編集部コメント】
アヤさん、今回の出来事でマイコさんを見下していた気持ちがスバルさんにどんどんバレていっています……！ スバルさんからすればマイコさんは大切な妹であり、今回の件では返しても返しきれないくらいの恩を感じている相手。力を貸してくれたことを感謝するならまだしも、否定しようとするなんて……もう一緒にはいられないですよね。自分のプライドしか大切にできなかったアヤさん、ここから離婚へ一直線です。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子