警報や注意報など災害の種類に応じて５段階のレベルをつけて発表する新たな防災気象情報の運用が２８日から始まりました。新しい情報をどのように活用すればよいのか前橋地方気象台に聞きました。

２８日から運用が始まった新たな防災気象情報。河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４つの災害について、５段階の警戒レベルと警報などの名称を組み合わせて発表されるものです。取るべき行動を直感的にわかりやすくし、早めの避難につなげるのが狙いです。

去年９月、県北部で猛烈な雨が降りました。沼田市では１時間の降水量が７８．５ミリと観測史上最大を記録し、道路の冠水や土砂崩れ、床下浸水などの被害が相次ぎました。台風や大雨のシーズンを前に新しい防災気象情報の活用方法を聞きました。

「特に重要なのが、赤のレベル３・警報ともう一つ、紫のレベル４・危険警報。この２つが特に重要で、皆様の避難行動にかなりつながってくるような段階になるので、ここを特に覚えていただきたいと思っていて、赤のレベル３・警報は避難に時間がかかる方は避難、紫レベル４になると全員避難する段階というのを覚えていただきたい」（前橋地方気象台 坂本有葵子さん）

また、災害の危険度を地図上で確認できる気象庁の「キキクル」もあわせて活用してほしいと呼びかけています。

「自分の住んでいる地域で何色が出ているかというのを特に確認していただきたい。皆様の行動にもつながるので、ぜひそれを活用していただきたくて、まずはこの５つの危険度と色で、それに対応する避難がどういう段階なのかをまずは覚えていただければ」（坂本さん）

このほか、県と気象台は「土砂災害警戒情報」の基準を見直し、２８日から運用を始めました。近年の雨や災害発生状況のデータを反映し、土砂災害のおそれがある地域をこれまでより高い精度で判定できるということです。