５月２９日（金）の近畿地方は、午後を中心に晴れ間が出て、日ざしの暑さが戻るでしょう。

気圧の谷や、北風で日本海から流れ込んでくる湿った空気の影響で、午前中は北部や山沿いの地域を中心に雨の降るときがあるでしょう。日本海側では、日中も弱い通り雨の可能性があります。ただ、全般に午後にかけて天気は回復し、晴れ間が広がってきそうです。

朝の最低気温は１９～２２℃くらいの所が多いでしょう。平年と比べ５℃前後高い気温です。日中の最高気温は北部で２４～２５℃くらい、京阪神から南では２８℃前後の所が多い見込みです。前日と同じくらいの気温ですが、空気が入れ替わって、カラッとした暑さになりそうです。

３０日（土）から６月１日（月）にかけては、日ざしがかなり暑くなりそうです。再び３０℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。

発達しながら北上している台風６号は、２日（火）ごろに強い勢力で沖縄地方にかなり接近しそうです。その後は進路を東よりに変えて、本州に近づくおそれがあります。台風や、その北にある梅雨前線の活動が活発になる影響で、関西でも大雨や荒れた天気のおそれもありますので、今後の情報にご注意ください。