【ロンドン＝横堀裕也】英スターマー政権に対して子供のＳＮＳ利用を厳しく規制するよう求める声が強まっている。

政府が２６日まで３か月にわたって実施した意見公募に８万件以上の意見が寄せられたと英ＢＢＣは伝えた。「子供のＳＮＳ利用は喫煙と同等に有害だ」といった医療組織の声を始め規制賛成論が多かった模様だ。

英国・アイルランドの王立医科大学などを代表する医療組織「王立医科大学アカデミー」は２６日の報告書で「長時間に及ぶ（スマートフォンなどの）閲覧の危険性に関して我々の間で圧倒的な意見の一致がある」とし、政治家による対応が急務だと強調した。

報告書には、▽過激な動画に影響されて家族の殺害を公言するようになった▽体重管理を指南する動画を視聴し、薬の過剰摂取で搬送された▽集団自殺に関する動画を見てうつ状態になった――といった医療関係者らが直面した子どもの事例が盛り込まれた。

スターマー首相は２６日、ＳＮＳが原因で子供が自殺に追い込まれたと訴える保護者らと首相官邸で面会し、「行動を起こすことが大事だ。我々は対策を講じる」と述べた。ただ、オーストラリアのように１６歳未満の利用禁止に踏み込むか、中毒性のある機能の制限にとどめるか政府内の意見が集約できていないと英紙ガーディアンは伝えている。