県産品の販路拡大を目指して28日、長野市で商談会が開かれました。会場がにぎわう一方で、中東情勢の影響によるナフサの供給不安などを心配する声も聞かれました。



「どうぞお立ち寄りください」



長野市で開かれた「県産品商談会」です。

地域活性化や高速道路の利用促進などを目的に、県などが年2回開催しています。食品メーカーなど長野県内の企業108社がブースを出し、県内外から訪れた約370人のバイヤーに自社の商品をアピールしました。





小椿希美記者「こちらのブースでは、飯田市の氷で作られた商品が並んでいます。猛暑の影響もあり、冷たい商品が注目を集めています」手軽にかき氷が楽しめる「飲むかき氷」や、トウモロコシの甘みを生かしたアイスなどが並び、バイヤーは、企業側の説明に熱心に耳を傾けていました。バイヤー（松本市から）「比較的遠くからいらっしゃる方が多いので、そういった方にご満足いただけるということであれば、より地元の商品をということがベースになってくるんじゃないかなと思っています」バイヤー（新潟県から）「全体的に値段が上がってきているので、値段が安いものとか、ちょっと取れればいいかなって感じで探しに来ています」一方で、長引く物価高に加え、中東情勢の影響によるナフサの供給不安について、企業からも懸念の声が上がっています。大澤建築店 渡邉史康CEO「梱包のナイロンがなかったりとかなってきたんですけど、薄いナイロンにできるのかとか、紙を使うことができるのかとか、木を使っていますので木の箱が見直されるのかっていうのは考えるようにはなりました」いろは堂 箱山亮営業部長代理「現時点では止まっているものはないんですけれども、包装関連のものの資材が入りにくくなるんじゃないかという不安はありますね」おやきを製造・販売するこちらの企業では、資材の使用を抑えるため、保冷バッグを持参した人におやきをプレゼントする取り組みも始めています。先行きが見通せない中東情勢や物価高。企業の努力が続いています。