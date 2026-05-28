＜VTR＞

今から2年前…。



川勝前知事の電撃辞職ののち、誕生した鈴木県政。



（鈴木知事）

「これまでの経験を全部注ぎ込んで。幸福度日本一の静岡県をつくりあげていきたい」



「スピード感」を前面に押し出し、急速に進んだのはリニア問題。



水資源の補償に関してJR東海との合意や…。



長年続いた県の専門部会で、JR東海との28項目の対話が完了。着工への判断は…。



（鈴木知事）

「できるだけ早い時期にそうした決断ができるように…」





その判断に必要なこととは！？一方で、厳しい財政状況に陥っている静岡県。2026年度の当初予算編成の際には640億円の財源不足が試算されました。（鈴木知事）「財政危機宣言に匹敵する大変厳しい状況と申し上げざるを得ません」財政健全化に向けて歴代の知事が住んだ「知事公舎」を約7億円で売却。2025年は“身を切る改革”も….（鈴木知事）「まずは知事である私や副知事などの特別職の職員が自らの給与を削減し…」財政難の一方で、新野球場や新図書館など抱える大規模プロジェクト。一体どうしていくのか！？鈴木県政のこの2年について県民に評価を聞くと…。（県民）「前任の人のほうがインパクトあったかなと思いますけども（リニアは）現行の知事の対応はいいと思っている」（県民）「鈴木さんは（前知事の）後片付けという感じ。静岡はいろいろな町があるから、もうちょっと活性化を頑張ってもらいたい」良く思う人もいれば…物足りなさを感じている人も。就任2年で任期は折り返し。県政の未来について鈴木知事に切り込みます。＜スタジオ＞（徳増 ないる アナウンサー）今日はスタジオに鈴木康友知事にお越しいただきました.。知事ご自身就任から2年ということですけども、この2年間を振り返って、特に進められたな、また、もっとこれやりたかったな、ということはありますでしょうか？（鈴木 康友 静岡県知事）言い出すと、それだけで1時間かかっちゃうんで、あまり細かいこと言っても仕方ないと思うんですけども･･･一つは、「スピード感」ですね。これは市長の時から大事にしてきたことと、あとは県の職員の方にも伝えてるんですけども、役所の常識とか前例主義にとらわれずにどんどん新しいことをやっていきましょうということですね。そういうこととか、静岡というのは明治9年に合併して、東部と中部と西部、足柄県と静岡県と浜松県が合併して今の静岡県ができたので、東中西をしっかりバランスとって、いろんな資源をしっかりと生かして県を発展させていくと、いろんなそういう新しい視点を出していかなきゃいけないということを、自分なりに肝に銘じてやってきたところでございます。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 さん）「地域の活性化」というのを先ほど街の声でもありましたけども、選挙の時は、どうしても浜松市長のイメージが強かったので「西部のことばっかりやるんじゃないか」と私たちも随分聞かされたんですが、実際この2年間、例えば東部とか伊豆に対してこういったところを力を入れたよ、みたいなのがあればちょっとご紹介いただけると。（鈴木知事）めっちゃ実は東部ってね、ポテンシャルあるんですよ。もう温泉だけでも2000を超えてますし、これだけ首都圏に近い、これだけ自然豊かな資源の豊かなところってないんで、今までと違うやり方でやっぱりね地域振興やっていかなきゃいけないと。特に僕は、今これだけインバウンドが日本に入ってきてますけども、数だけ増やしてもしょうがないですね。やっぱり狙うは「富裕層」ということで、いかに富裕層を引きつけるかということで、今いろんな取り組みを始めてまして、例えば下田というのは大型ヨットとかスーパークルーザーの一大集積地にできるんですね。これは専門家の安田造船所さんというところが、もう資本投下して始めてますけども、世界の港を見た社長が「ここはすごい」って言うんですよ。ここは必ず世界の富裕層を集められるということで、今、県と安田造船所さんと組んで、これから下田を大型クルーザーやスーパークルーザーの基地にしようと、あるいはホテルとかアースとかすごいですね。外から資本が。富裕層向けのいろんな商品を出しているところが伊豆にものすごく関心を持ってますので、我々の仕事っていうのは、財政も厳しいですから、いかに民間投資を呼び込んで地域活性化をするかということなんで、今かなりそういう点ではですね、新しいやり方で、例えば旅館とかホテルも、今、遊休スペースとか空いた部屋とかいっぱいありますので、そこをリノベーションして今首都圏のスタートアップのサテライトを支援しようと、こんな取り組みを始めてまして、これはスタートアップの誘致と交流人口の拡大と地域活性化と、一石三鳥の取り組みなんですけども。あるいは、沼津は今、フィッシャーマンズワーフみたいにしていこうと。これも民間の人たちと一緒になって。沼津港は、昼間はすごい観光客が来るんですけども、夜はものすごく今 閑散としているんですよ。あそこを徹底的に再開発して、本当にカリフォルニア・サンフランシスコのフィッシャーマンズワーフにしようとか、あるいは富士に行くと、富士スピードウェイ。モータースポットは世界の富裕層を集められるんですね。そういう資源がいっぱいあるんだけど、今まであんまり活用していなかったので、新しい発想、新しい知恵で、そういうことをガンガンやっていく。それが俺の仕事じゃないかなというふうに思っています。（徳増アナ）いろんなアイディアがおありだということですけども、ここからはリニア問題について伺っていきます。1月には水の保障に関する合意、そして3月には着工の前提条件となる「対話の終了」などがありました。また、昨日（27日）知事が参加されたリニアの建設促進に取り組む期成同盟会ではこんな発言も聞かれました。＜VTR＞「期成同盟会」に参加したリニア沿線自治体の知事は…。（愛知･大村知事）「静岡県とJR東海の対話が完了し、いよいよ事業を進めるための大きな一区切りになった」片山財務相も。（片山 財務相）「静岡県で知事が代わってから大変大きな前進があり、いまや長年の懸案もほとんど解消されて進んでいることを本当にうれしく思っています」鈴木知事は…。（鈴木知事）「いよいよ静岡県の方も大きなヤマ場を迎えているという状況でございます」会の終了後には、こんな発言も…。（神奈川･黒岩知事）「いままでリニアの進行が遅れていたのは、正直申し上げて隣の静岡県の前の知事の存在が非常に大きかった。知事が代わって期成同盟会でも『これから一体となってやっていく』と発言があった。非常に歓迎しているところ」＜スタジオ＞（津川さん）神奈川県の黒岩知事の発言はどうかなって、ちょっと思いましたが。そこは置いといて、前の川勝知事とこのリニアに関して鈴木知事は「川勝路線を基本的に継承する」ということをずっとおっしゃってたと思うんですね。私、何が変わったかなとちょっと考えてたんですけども、この間、前の副知事の森さんにこちらに来ていただいてお話を伺ったんですが、そもそも川勝前知事は、例えば「水・環境の問題が解決しなかったら、もうリニアは“通さなくてもいいんだ”」というのが本音だったんじゃないですか、ということを明言されたんです。これは「“通すことを前提”にして水・環境をいかにリスクを減らしていくか、管理をするか」というのとちょっと考え方が違うと思うんですが、康友さんはやっぱり「“通すことを前提”にリスクを減らしていく」という考え方。ここはやっぱり前の川勝知事とは違う？（鈴木知事）ちょっとそこは違うんですけどね。要は川勝前知事も言ってたのは、「私はリニアは賛成ですよ」と。ただ静岡県特有の問題として、大井川の水資源、そして南アルプスの生態系を保全すると、これは両立させないとダメなんです。その方針はしっかり引き継いでいきます、ということは、これ、私、知事就任の時から申し上げてきて。ですから、実は私が新しくやったことって一つもないんですよ。つまり3つの分野、水資源とアルプスの生態系とトンネル残土。この3分野28項目の課題を整理したのは川勝前知事の時ですし、専門部会を作られたのも川勝前知事です。その専門部会の委員も一人も私、替えてませんので、要はその専門部会でこの28の項目をしっかりJR東海と対話をして一つ一つ解決をしていくと。だからその専門部会の専門の先生方がしっかりそこで納得しないと課題解決しませんから。私が恣意的に進めたことってのは一つもないわけです。つまり「全部引き継いで今までやってきた」というのが事実で、それ以上それ以下でもないということであります。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 さん）知事、具体的には全国的にも、じゃあいつ着工するのか、やっぱりここが気になるところなんですが、今、住民説明会がJR東海によって行われてますけれども、これが終わればもう着工するということで、他の条件はもう特にないよというような、今、山場という発言もありましたがそういうことでよろしいでしょうか？（鈴木知事）今2つのことを私申し上げているんですけども、一つは住民説明会。これはしっかりやってもらわなきゃいけないと、あとは実は事務的にいろんな法令手続きをJR東海さんにやっていただければいけないですね。これがいつ終了するかということがありますので、そうしたものを見極めた上で最終的に決断をするというか、形としてはJR東海さんと自然環境保全協定というのを結ぶんですけれども、それがゴールになります。それにめがけて今最終的ないろんな活動作業を進めているというところであります。（青山さん）具体的にいつ頃になりそうかというのは？ 今の段階ではまだ言えない？（鈴木知事）一切言っていません、そこは。ですからこれが事務作業がいつ終わるかも分かりませんので、それが終わった段階で判断をしますということですね。私たちは各マスコミの皆さんにもしっかりお伝えをしていますので。ただそれが、うんと先に伸びるということはない、ということはなんとなくイメージとして分かっていただけるのではないかなというふうに思います。（徳増アナ）続いて知事にお伺いしたいのが、行財政改革を進める中で大規模プロジェクトの見直しが必須となってくるかと思いますが、特に浜松に建設予定の新野球場。改めて必要性についてはどうお考えですか。（鈴木知事）これはもう私、市長の時はずっとこれ陳情側でしたので、十数年ずっと陳情してきたんです。ただ一つも動いてなかったと。私が知事になって改めて動き始めたということで、施設のバランスから言っても、やっぱり西部に県営のそうした運動施設ないんで、これは私はあってもいいんじゃないかなというふうに思います。ただやっとここへ来て用地の取得も始まりましたし、十数年ほとんど何も動いてなかったということなので、ここからある種スタートしたということですね。（津川さん）この野球場というと、市長にはちょっと違うじゃないですかって怒られるんですけど、この新球場と言ってもいいかもしれませんが、これについては鈴木知事は今そんなに急ぐところじゃないんだという話をされていたと思うんですが、ただ一方で当初スピード感を持っていろんなことに取り組むということからすると、これもスピード感を持った方がよろしいのかなと思うんですが。（鈴木知事）ですからもうすでに令和10年度末までに、用地取得が大体終わる頃をめどに、県で単独でやるんであれば「草薙（球場）レベル」で、ということははっきりも方針出しましたので、プラスそこにいろんな付帯施設を作ったり、ドーム型にするとか、それは民間投資をいかに呼び込めるかということが、これから用地取得が大体終わる頃までにその可能性を見極めて。それが無理であれば、もう普通の野球場を作りますよと、これははっきりしていますので。（徳増アナ）お時間が来てしまいました。これからも静岡県民の幸福度がナンバーワンになるような政策をたっぷりお願いいたします。今日はお忙しい中、鈴木知事お越しいただきました。ありがとうございました。