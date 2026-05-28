「しぶといな」「いやいや長友さんの方がしぶといです」遠藤航が日本代表合宿に合流　ECL制覇の鎌田大地は来月2日合流へ

FIFAワールドカップ開幕まであと2週間。日本代表合宿に頼れるキャプテン、遠藤航選手が合流です。

サッカー日本代表の国内合宿3日目が一般公開され、多くのファンが見守る中トレーニングで笑顔をみせるキャプテンの遠藤航選手。

左足を手術し、約3カ月チームから離れていましたが、全体練習に合流しおよそ1時間半のメニューをフルで消化しました、

遠藤航選手：

ここがスタートラインだと個人的には思っている。コンディションを徐々にあげていくってところで、楽しく久々にみんなとサッカーができた喜びを、感じながらトレーニングしてました。

そして、5度目のワールドカップに挑む長友選手とはこんなやりとりがあったそうで。

遠藤航選手：

長友さんは「しぶといな」と僕に言ってきて、「いやいや、長友さんの方がしぶといです」っていう、話はしましたけど、はい。

一方、ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝では、クリスタルパレスの鎌田大地選手が攻守の要として勝利に貢献。優勝トロフィーを誇らしげに掲げました。

鎌田選手は6月2日に、日本国内で代表チームに合流する予定です。