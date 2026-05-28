「周囲に同じように吸っている選手いた」広島カープ・ゾンビたばこ騒動　有罪判決の羽月隆太郎被告が生配信で説明か

“ゾンビたばこ”といわれる指定薬物を使用し有罪判決を受けたプロ野球元広島カープの羽月隆太郎被告（26）。

裁判の中では他の選手の使用にも言及しました。

28日夜、SNSで生配信を行うとみられ注目されています。

“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用した罪で、5月15日に執行猶予の付いた有罪判決を受けたプロ野球元広島カープの羽月隆太郎被告。

28日夜、自身のものとみられるSNSでライブ配信を行い、事件について自らの言葉で説明するとしています。

裁判の中で、羽月被告は「周囲にも同じように吸っているカープ選手がいた」といった発言をしていました。

こうした証言から28日のライブ配信での発言が注目されています。

高校時代、甲子園で活躍し注目された羽月被告。

2018年のドラフト会議で広島カープに7位で指名され入団。

俊足巧打の選手として、2年目から頭角を現し、昨シーズンは自己最多となる74試合に出場。

今後の活躍が期待されていました。

ところが、キャンプイン直前の2026年1月、指定薬物「エトミデート」を自宅で使用した疑いで逮捕。

その後、広島カープとの選手契約が解除されました。

羽月被告が使用したエトミデートは2025年5月に指定薬物に加えられ、摂取すると中枢神経が抑制され、手足のけいれんや泥酔したような状態になるといわれています。

中国のSNSに投稿された映像には、足元がおぼつかず地面に倒れてしまう人の姿が。

こうした姿がまるでゾンビのように見えることから、“ゾンビたばこ”と呼ばれるようになったということです。

ゾンビたばこの危険性とはどういったものでしょうか。

武蔵野大学薬学部・阿部和穂教授：

そもそもが麻酔薬だから一気にたくさん吸い込むと脳の神経がまひする。過量に摂取すると最終的には呼吸が止まって死んでしまうことがある。薬のことをよく知らない若者が手を出してしまっている。

また、電子たばこなどでも手軽に吸引できるとされ、若者の間で乱用が拡大しているといいます。

武蔵野大学薬学部・阿部和穂教授：

皆さんが知っているドラッグといえば覚醒剤とか麻薬の類いがたくさんあるが、そういったものに手を出すのはちょっと怖いなという若者が、何となく手軽な気持ちで手を出せそうな、たばこのカートリッジに入った薬ということで、誤解して手を出してしまう若者が多いのではないかと思う。

なぜプロ野球選手として活躍していた羽月被告が、そんな危険な薬物に手を染めてしまったのでしょうか。

5月15日、約50席の傍聴席を求めて500人以上が並んだ羽月被告の裁判。

傍聴希望者からは「カープファンです。特に羽月被告が好きだった。走る姿がかっこよくて。ショック、何でこんなバカなことをしたんだ」「活躍が期待されていた選手なのでショックではあるが、どういった証言をするのかは気になる」といった声が聞かれました。

裁判で羽月被告は、エトミデートを最初に使用したのは、2025年の3月下旬から4月ごろ、東京に遠征した際、知人から「シーシャ」＝「水たばこ」と説明され使用したと話しました。

その後、テレビの特集を見て違法なものと認識。

しかし当時、不眠に悩んでいたことから、「よく眠れる」として使用を続けたといいます。

家族からはやめるよう言われていたといいますが、それでも使用を続けた理由について、「周囲にも同じように吸っているカープ選手がいたので大丈夫だと思った」と話しました。

裁判は即日結審。

裁判官は「指定薬物への親和性が認められる一方、反省の態度を示している」とし、羽月被告に拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

一方、広島カープは羽月被告の話を受けて、球団として全ての選手に対し再調査を行うことを明らかにしています。

控訴期限が29日に迫る中、28日夜にライブ配信を行うとみられる羽月被告。

自身の口から何が語られるのでしょうか。