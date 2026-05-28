ニューストップ > 国内ニュース > 大仙市協和船岡の県道にクマ 体長は約50センチ 警察が注意を呼びか… 大仙市協和船岡の県道にクマ 体長は約50センチ 警察が注意を呼びかけ 28日 秋田 大仙市協和船岡の県道にクマ 体長は約50センチ 警察が注意を呼びかけ 28日 秋田 2026年5月28日 19時4分 ABS秋田放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 28日午後、大仙市協和船岡の県道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと28日午後3時ごろ、大仙市協和船岡字一ノ渡の県道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた大仙市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家まではおよそ80メートルで、警察は注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 鹿角市十和田大湯の県道でクマ 付近には大湯環状列石 警察が注意を呼びかけ 28日 秋田 世界最大級の大型クレーンが秋田港に！洋上風車の建設などに使用 吊り上げられる重さは最大2,500トン 秋田 鹿角市十和田大湯の林道にクマ 近くには民家も 警察が注意を呼びかけ 28日 秋田