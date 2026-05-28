28日午後、大仙市協和船岡の県道でクマが目撃されました。



警察が注意を呼びかけています。



大仙警察署の調べによりますと28日午後3時ごろ、大仙市協和船岡字一ノ渡の県道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた大仙市の70代の男性が目撃しました。



クマの体長は約50センチです。



最も近い民家まではおよそ80メートルで、警察は注意を呼びかけています。