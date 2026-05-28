「たくさん歩いても疲れない」無印のスニーカーサンダルがSNSで高評価。

「たくさん歩いても疲れない」「履き心地良すぎて感動」「すごく楽！」−。

2026年5月28日現在、無印良品の「スニーカーサンダル」がSNSで好評です。昨年も話題になったアイテムですが、今年のモデルも注目を集めています。

足にほどよくフィット

無印良品の「スニーカーサンダル」は、足にほどよくフィットするベルト仕様で、ホールド感を調整できます。

ゆとりのあるつま先設計で、足幅に締めつけ感が少ないのが特徴です。また、ソールの一部にグリップ力のあるゴム素材を使用し、滑りにくく仕上げています。

価格は4990円。サイズ展開は23cm〜28cm。カラーはミディアムグレー、黒、サンドベージュがあります。

公式オンラインストアでは、特にミディアムグレーが人気で、ほとんどのサイズが品切れとなっています（5月28日時点）。

また、キッズサイズもあるので、親子でリンクコーデを楽しむこともできます。価格は3990円。サイズ展開は16cm〜21cmです。カラーは黒とサンドベージュがあります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）