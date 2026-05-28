2026年5月27日、YouTuberのタケヤキ翔が自身のYouTubeチャンネルを更新。話題の遊園地を紹介した。

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今回タケヤキが訪れたのは、京都府にある遊園地『天橋立ビューランド』。タケヤキ曰く、この遊園地には「日本一怖い乗り物」があるようで、さっそく向かっていくことに。まずは遊園地に向かうために、ひとり用のモノレールに乗るようだ。タケヤキは「景色すご」「えぐ」とモノレールを楽しみ、遊園地に到着。園内ではアーチェリーや射的などを楽しみ、次は昼食を食べることに。

レストランでタケヤキは「海鮮丼赤だし付」を注文。「すごいぞこれ」と、具材がふんだんに盛られた丼を披露した。「めっちゃ綺麗」と絶景も楽しめるようで、タケヤキは「満足している」「幸せやね」とまったりとくつろぐ姿を見せた。

そして、今回の目玉であるサイクルカーに乗ることに。サイクルカーは足で漕いで進み、ハンドルについているブレーキで速度を調整するようだが、足元はレールと網が張ってあるだけで、下を向くと広大な景色が広がっている。タケヤキは「普通にスピードでる」「すごいよこれ」と乗り心地について紹介し、「ちょっとだけ怖さある」と高さについてコメントをした。その後はデザートを食べたり、ゴーカートに乗ったりと、園内をしっかりと満喫し動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「シュールな遊園地」「絶景ですね」「行きたいと思ってた」といった声が集まった。

（文＝向原康太）