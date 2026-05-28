きょう（28日）午後から、新しい防災気象情報が運用されています。自分たちの身を守るため、正しく情報を得られるように。新たに示される内容についてあらためて詳しくお伝えします。

【写真を見る】新しくなった防災気象情報 どこがどう変わったのか しっかり知って身を守ろう【岡山】

こちらが、新しい防災気象情報の体系を表にしたものです。

自治体が高齢者などに避難を呼びかける、「高齢者等避難」が発令されるクラスに該当する警報は「レベル3」、危険な場所にいる住民全員が避難すべきとする「避難指示」が発令されるクラスに該当する危険警報は「レベル4」、災害がすでに発生、もしくは切迫している状況の特別警報は「レベル5」とし、その危険度に合わせた避難行動を取るよう促します。

また、これまでは大雨に関する情報に含まれて発表されていた河川氾濫や土砂災害の情報が個別に発表されるようになるのも大きなポイントです。

なお、河川氾濫の情報については、対象となるのは大河川のみで、それ以外の河川は引き続き、大雨に関する情報として発表されます。

こうした情報をもとに発令される避難の呼びかけはそれぞれの自治体によっても変わりますので、非常時はお住まいの地域から出る情報をチェックするようにしてください。

（スタジオ）

ーあらためてですが、こうした防災気象情報は気象庁が発表するもので、その情報をもとに各自治体が避難の呼びかけを行なうかどうかを決定します。非常時は、この防災気象情報と合わせて、自分が住んでいる自治体からどういった避難に関する情報が出されているのかを確認するようにしてください。