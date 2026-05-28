これからの気象情報です。

29日(金)は、晴れたあともあまり気温が上がらない見込みです。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・佐渡市にカミナリ注意報が発表されています。



◆5月29日(金)の天気

・上越地方

朝のうちは、上越市や妙高市でも急な雨のところがあるでしょう。

一方、日中は次第に雲が薄くなり晴れてくる見込みです。



・中越地方

沿岸部は朝の早い時間は雨が降りますが、日中は急速に天気が回復するでしょう。

山沿いは、昼ごろまで雨が降りやすく、晴れるのは夕方以降になりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝は一部で雨がぱらつく可能性がありますが、そのほかはおおむね晴れる見込みです。

最高気温は、今日より7℃前後低くなるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

傘マークはありませんが、午前中は雨雲のかかるところがありそうです。

午後は各地で晴れますが、夜にかけて風の出やすい状態が続くでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは雲が多く、山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。

ただ、午後は日差しが届く見込みです。



◆風と波

29日(金)は、佐渡で風がやや強いでしょう。

波の高さは、上・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。



◆週間予報

30日(土)～6月2日(火)にかけては、おおむね晴れて各地でムシ暑くなるでしょう。

一方、6月3日(水)以降は天気がぐずつき、雨脚が強まるところもありそうです。

台風の動向とあわせて最新の気象情報に注意をしてください。



今夜は雨が強まるところがありそうです。これからお帰りの方は、車の運転や足元にご注意ください。