中東情勢で価格が高騰している石油製品「ナフサ」。

その供給不安が進み、私たちの身近な場所にも影響が出始めています。

長崎市のスーパで売り場の変化を調査しました。

先週リニューアルオープンした長崎市のスーパー「ララ矢上」。

店内の商品にもナフサ高騰の影響が出始めているといいます。

（生活協同組合ララコープ店舗事業本部 町田 大輔さん）

「野菜を包む袋は発注をかけても入荷が遅れているような状況が続いている。今のところは在庫で回しているが、予想がつかない状況」

（生活協同組合ララコープ 店舗事業本部 町田 大輔さん）

「従来の商品には包材とボトルに印刷もあった。現状では包材のみ印刷してボトルには賞味期限のみの印字となっている」

包装袋の入荷の遅れやデザインの変更など、商品を取り巻く環境の様々な変化に加え、財布への負担も。

6月1日からは有料のレジ袋の価格が4円～5円に上がります。

肉や魚を包装している食品トレーも値上がりする予定で…。

（生活協同組合ララコープ店舗事業本部 町田 大輔さん）

「トレーなどの値上がりは、どうしても商品の値段に転嫁する場合がある。努力してなんとか来店する人の負担を少しでも減らせるように頑張りたいが、なかなか予想がつかない」

先行きが見えない現状に不安を抱える消費者も…。

長崎市によりますと、燃やせるごみやプラスチックごみの指定ごみ袋が一時的に売り切れている店舗などがあり、問い合わせが相次いでいるそうです。

（長崎市環境部資源循環課 崎山 増博 主幹）

「ナフサなどの不足が言われていて、買いだめをしている人がいるのではないかと考えている」

市は、事業者への聞き取りを行っていて、消費者には必要な分を購入するよう呼び掛けています。

（長崎市資源循環課 崎山 増博 主幹）

「事業者からは十分に供給できると聞いている。不要な買いだめをせずに皆様にいきわたるようにお願いしたい」

出口の見えない中東情勢。今後の私たちの暮らしや経済への影響も注目されています。