◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が1番・投手兼DHで先発出場。初回にロッキーズ先発の菅野智之投手から先頭打者本塁打を放つと、投げては6回無安打1失点で今季5勝目を挙げました。

試合後、自身の投球について「どうですかね。全体的にやっぱり自分の制球力と格闘してた感じかなと思います」と振り返った大谷選手。

2点リードの4回には四死球でピンチを招き、内野ゴロの間に失点しました。

バックが好守備も披露するなど、「いいディフェンスにも助けられて、そこが大きかったのかな」と感謝を込めつつ、「全体を通して、さっきも言いましたけど制球力。自分の投げたいところに投げられてないフラストレーションというか、そういうのと格闘してた感じかなと思います」と続けました。

フラストレーションが溜まっていたように見えたという指摘には「ピッチャーも歩かせたくないですし、ヒットを打たれるよりも、やっぱりフォアボールでランナーを出すっていうのは、個人的にですけど、すごい嫌なことではあるので、そういう意味ではちょっと多すぎたかなと思います」とこの日5四死球を与えたことを反省。

また「ヒットを打たれる方がまだリズム的にはいいんじゃないかなとは思う。球数的にもフォアボールでランナーを出すというのは、それだけ長いイニングを投げづらくなるということではあるので、だったらヒット5、6本打たれてる、シングル5、6本打たれるぐらいの方が効率的なのかなと思ってます」と話し、与四死球の多さを悔やみました。

その原因については、「やっぱり投げ心地じゃないかなとは。いつも同じことを言いますけど、打つのも投げるのも、自分が思い通りに動いてれば、自ずといい結果が出るのかなとは思ってます」と分析しました。

大谷選手は、今季投げては9試合で5勝2敗、防御率0.82の成績。打っては55試合で打率.269、9本塁打、30打点、6盗塁、OPS.882となっています。